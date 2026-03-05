 / Cronaca

Cronaca | 05 marzo 2026, 19:16

Cortemilia, trovato morto in casa un settantenne: da giorni non dava più sue notizie

L’allarme nel pomeriggio in strada Valle Bormida. Sul posto i vigili del fuoco di Alba

Immagine di repertorio

Non si avevano più sue notizie da giorni ed è stato ritrovato senza vita all'interno della sua abitazione in strada Valle Bormida a Cortemilia. Tragico epilogo quello delle ricerche di un uomo, classe 1952, iniziate nel pomeriggio di oggi, giovedì 5 marzo.

L'allarme è stato lanciato poco dopo le 15 con la richiesta di intervento dei soccorsi.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Alba, che ha effettuato l’accesso all’abitazione. Una volta all’interno l'equipe medica del 118 non ha potuto far altro che accertarne il decesso, che secondo le prime informazioni, risalirebbe a diversi giorni fa.

In corso gli accertamenti di rito per appurare le cause della morte.

Redazione

