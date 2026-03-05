Schianto tra bici e camionetta dei Samu sulla SS20 del Colle di Tenda: gravi traumi per un 30enne

Un uomo di 30 anni è stato trasportato in elicottero, al Santa Corona di Pietra Ligure (Savona), dopo essere caduto dalla bicicletta mentre viaggiava sulla Statale 20 del Colle di Tenda, all’altezza di Olivetta San Michele.

L’uomo si è scontrato, per cause ancora in via d’accertamento, contro una camionetta dei ‘Samu’, i paramedici francesi. Il 30enne ha riportato un trauma facciale, la frattura esposta di entrambi i polsi ed una serie di altri traumi su varie parti del corpo.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e un’ambulanza della Croce Azzurra che ha portato l’uomo al rendez vous con l’elicottero che lo ha poi trasferito all’ospedale pietrese.