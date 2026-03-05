Fiori e frutti protagonisti a Lagnasco dal 27 al 29 marzo con la XXIV Edizione di Fruttinfiore

Fruttinfiore, la manifestazione lagnaschese che celebra la frutta quando la frutta è…in fiore, è ormai alle porte. Manca poco più di un mese e la macchina organizzativa è ormai nel pieno della sua funzionalità.

Come ogni anno Fruttinfiore volge il suo sguardo anche al mondo dello sport e in particolare del movimento. Due appuntamenti ormai tradizionali della kermesse lagnaschese sono “La Cursa ‘d Pumalin” e la “Camminata tra i frutteti in fiore”.

La “Camminata tra i frutteti in fiore” è in programma la domenica 29 marzo con partenza dal piazzale Asprofrut in Via Praetta (dove avrà sede il Salone delle tecnologie applicate all’ortofrutticoltura) alle ore 10,00. La grossa novità di quest’anno relativa alla “Camminata” è rappresentata dal fatto che il Comitato Organizzatore ha pensato di poter rendere fruibile la camminata a tutti. Per questo motivo sono stati previsti due percorsi alternativi, debitamente segnalati. Il primo, che si snoderà tutto nelle campagne lagnaschesi, su un percorso in parte sterrato ed in parte asfaltato il secondo invece, sempre nelle campagne lagnaschesi ma interamente su asfalto. In entrambi i percorsi, i partecipanti potranno ammirare lo spettacolo dei frutteti fioriti, uno spettacolo cui i lagnaschesi sono abituati ma che comunque lascia sempre a bocca aperta.

Per promuovere ed incentivare la novità della “Camminata possibile per tutti”, avremo il piacere di avere con noi, alla partenza e poi sul percorso, l’ex atleta paralimpica Silvia Demaria di Airasca. Silvia dopo aver partecipato alle Paralimpiadi di Pechino nel 2008 e di Londra nel 2012, ora dedica la propria attività a far conoscere il mondo della disabilità e, con il suo entusiasmo, prima della partenza, saprà certamente coinvolgerci e farci partecipi delle sue esperienze e della sua grande umanità. Per meglio sottolineare la presenza e la partecipazione di Silvia alla “Camminata”, nei giorni scorsi gli organizzatori hanno provveduto a consegnarle il primo pettorale in vendita, con il numero “uno”

Tornando alla camminata, come sempre e per entrambi i percorsi, a metà percorso i camminatori troveranno il punto di ristoro gestito dai ragazzi del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Lagnasco, con prodotti offerti dalla “Lagnasco Group”.

L’arrivo, dopo la full immersion nella natura, è previsto in Piazza Umberto 1°, nel cuore della manifestazione, dove i primi 800 iscritti riceveranno il tradizionale pacco gara contenente i prodotti del territorio messi a disposizione dagli sponsor che vogliamo ricordare e ringraziare: Mela Rossa Cuneo IGP, Inalpi, Acqua Eva, La Manta Foods, Lagnasco Group, Valverbe, Selghis, Il Podio, Reaction, CuneoDice.it e Biscottificio Cavanna. Dopo aver ritirato il pacco gara, per tutti sarà possibile tuffarsi nel cuore di Fruttinfiore e prendere parte a tutti gli eventi proposti, primo tra tutti lo Show-Cooking di presentazione dell’”Aperitivo Fruttinfiore” che avrà luogo nell’apposito spazio dedicato in Piazza Umberto 1°, intorno a mezzogiorno.

Anche per l’edizione 2026, le attività commerciali di Lagnasco hanno voluto essere parte attiva della camminata. Fra i primi 100 iscritti presso le due attività commerciali lagnaschesi che raccolgono le iscrizioni, saranno estratti a sorte numerosi premi, messi in palio dalle attività commerciali stesse, che, previa presentazione del buono premio ricevuto all’atto dell’iscrizione, potranno essere ritirati all’arrivo nell’apposito stand denominato “Vivere Lagnasco” che sarà presente in Piazza Umberto 1°. E’ un modo per gli esercenti le attività commerciali di prendere parte attivamente a “Fruttinfiore” e per far sì che i visitatori della manifestazione prendano coscienza della loro esistenza e, oltre agli stand e alle bancarelle possano visitare anche i negozi che operano tutto l’anno nel paese.

Le iscrizioni alla Camminata sono aperte dal 2 marzo e si chiuderanno il 24 marzo. E’ possibile iscriversi presso i negozi: Filo di Fiaba di Lagnasco in Piazza Umberto 1° (Cell. 346 0818083) e L’Angolo dei Fiori di Lagnasco in Via Roma (Cell. 339 1497280) versando la quota di iscrizione di € 5,00. Sarà inoltre possibile iscriversi il mattino della camminata, nel punto di partenza, fino alle ore 9,30.

Per quanto riguarda la “Cursa ‘d Pumalin”, si svolgerà Venerdì 27 marzo ed è organizzata in collaborazione con l’ASD Podistica Valle Varaita” La manifestazione è non agonistica a carattere ricreativo e si svilupperà su un percorso nelle campagne lagnaschesi di circa 5 Km.

Il ritrovo è previsto per le ore 18,00 sul Piazzale Asprofrut, dove un’ora prima avrà avuto luogo l’inaugurazione ufficiale di Fruttinfiore e la partenza sarà data alle 19,00. Sarà possibile iscriversi alla corsa fino a 15 minuti prima della partenza. L’arrivo è previsto, come da tradizione, nel cortile del Castello di Lagnasco al termine dei 5 km di gara.

All’arrivo a tutti i partecipanti sarà offerto un rinfresco.