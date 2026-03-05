"Il Corpo e la Macchina": a Bra tre appuntamenti per esplorare il digitale tra cultura e benessere

L’Asl CN2 da tempo si occupa di promozione della salute anche attraverso la Media Education e, in quest’ottica, già dal 2000 ha attivato, presso il proprio Servizio per le Dipendenze (SerD), il Centro Steadycam, realtà specializzata in interventi e metodologie di lavoro per l’utilizzo degli audiovisivi e degli ambienti digitali come terreni di incontro con i cittadini (giovani e adulti) per lavorare sugli stili di vita e i comportamenti a rischio.

Un impegno riconosciuto anche dalla Fondazione Compagnia di San Paolo che, nell’indagine “Cultura, Salute, Ben-essere. Dall’analisi degli enti e delle pratiche del Nord Ovest alle nuove sfide in campo” ha menzionato i progetti del Centro Steadycam per lo sviluppo di percorsi di promozione della salute attraverso la cultura digitale.

Coerentemente con questa sua missione e in continuità con i progetti finora implementati, il Centro Steadycam dell’Asl CN2 propone ora “Il Corpo e la Macchina”, un ciclo di tre eventi dedicati alla promozione della cultura e del benessere nell’approccio al digitale, inteso come spazio di crescita e sviluppo di competenze, ponendo attenzione al suo equilibrio con le dimensioni corporea, mentale e relazionale.

Si tratta di un percorso in tre momenti, che avranno tutti luogo a Bra e ognuno dei quali sarà realizzato tramite incontri pubblici aperti alla cittadinanza, appuntamenti formativi dedicati a docenti/operatori e laboratori per studenti. Il focus centrale sarà sempre quello di esplorare il mondo dei consumi culturali digitali, per valorizzarne i contenuti in un’ottica di apprendimento, cultura e salute, nell’ambito di quella dimensione che ibrida online e offline e rappresenta oggi lo spazio quotidiano dove fare esperienza di sé, degli altri e del mondo.

Gli incontri inizieranno il 12 marzo, con Davide Fant e Carlo Milani (autori del libro Pedagogia Hacker) con i quali si ragionerà su come riconoscere e contrastare gli automatismi a cui ci spingono le piattaforme digitali (scrolling infinito, controllo costante delle notifiche), promuovendo spirito critico e consapevolezza.

Il 9 e 10 aprile, con Angelo Bertolone (CREMIT - Università Cattolica di Milano) si rifletterà su come “Abitare l’Intelligenza Artificiale”: la sua proposta è quella di essere innanzitutto curiosi, per esplorare i tanti strumenti e ambienti AI disponibili e trovare ogni volta quelli più adatti per costruire educazione e apprendimento.

Il 12 e 13 maggio, infine, Francesco Bocci (psicologo e psicoterapeuta) ci guiderà a riconoscere nei videogiochi uno spazio e uno strumento innovativo per promuovere benessere e crescita personale, con individui di ogni età.

“Il Corpo e la Macchina” è un progetto realizzato in collaborazione con la Città di Bra, la cooperativa Lunetica, la cooperativa Motiva, la Consulta Comunale delle Famiglie di Bra, la Consulta Giovanile di Bra e con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo all’interno del Cantiere Cultura e Salute 2025.

Tutti gli eventi sono gratuiti sino a esaurimento posti. Per info dettagliate su luoghi e orari e per iscrizioni, si può fare riferimento all’app presente al seguente link: https://il-corpo-e-la-macchina.vercel.app/