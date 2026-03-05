 / Sanità

Azienda Ospedaliera di Cuneo: ritardi nella consegna dei referti di radiologia

Per motivi tecnici slittano di una settimana i tempi di rilascio dei referti e dei cd. Resta attiva la consultazione tramite Fascicolo Sanitario Elettronico

La Direzione di Presidio dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo comunica che, a causa di problemi tecnici, si registrano temporanei ritardi nella consegna dei referti di radiologia, neuroradiologia e medicina nucleare, compresi i relativi cd. I documenti saranno disponibili nell'arco di una settimana.

L'Azienda si scusa con gli utenti per il disagio e ricorda che, per coloro che hanno già effettuato il pagamento del ticket, resta comunque possibile consultare i referti attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico.

