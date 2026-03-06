Auto fuoristrada a Ruffia sulla strada provinciale 29

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 6 marzo, si è verificato un'incidente stradale a Ruffia: un'automobile è uscita fuori strada sulla strada provinciale 29, in autonomia e senza coinvolgimento di altri veicoli.

I soccorsi sono stati allertati alle ore 18 e sono tempestivamente intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco di Saluzzo e i volontari di Savigliano, nonché gli operatori del 118 e i Carabinieri. All'arrivo dei soccorsi il conducente della vettura era fuori dalla macchina e non risultava in condizione gravi di salute.