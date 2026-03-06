Giornata della Donna, Alba mette al centro le "Protagoniste": musica, cultura e riflessioni sulla parità

La Città di Alba celebra la Giornata Internazionale della Donna 2026, con alcuni eventi organizzati in città:

“Protagoniste”

Sabato 7 marzo, ore 17, sala Beppe Fenoglio di Alba

Un evento pubblico che intreccia sport, volontariato, comunità, giovani generazioni e musica, mettendo al centro esperienze diverse e concrete di partecipazione.

Con l’Assessorato ai Servizi Sociali e Pari Opportunità del Comune di Alba, la Consulta Pari Opportunità, la Consulta delle Famiglie, la Consulta del Volontariato, il Forum Giovani, l’ACA, la Banda musicale della Città di Alba e il Civico Istituto Musicale “L. Rocca” di Alba.

Riapre il Museo del Tartufo, visite guidate gratuite

Domenica 8 marzo, alle 11, alle 15:30 e alle 17, MUDET Museo del Tartufo via Vittorio Emanuele II, 19 Alba

Il MUDET riapre alla città e le guide accompagneranno i visitatori alla scoperta della storia, della biologia e delle tradizioni connesse al Tartufo.

Le visite guidate sono incluse nel costo del biglietto. Prenotazione consigliata a info@tuber.it

“Lilì. La breve esistenza di Lilì Boulanger, una delle più importanti musiciste del suo tempo”

Domenica 8 marzo, ore 11, sala Beppe Fenoglio di Alba

Con Silvia Cavallotto al violino, Angelica Nova al violoncello e Giovanni Scotta al pianoforte. In collaborazione con Alba Filarmonica Orchestra.

Spettacolo “Adesso sono - Carla Lonzi può essere un altro nome” Domenica 8 marzo, ore 21, sala M. Torta Morolin del Teatro Sociale G. Busca di Alba

Il Teatro del Fiasco porta in scena uno spettacolo con Monica Martinelli, dedicato alla nota femminista e pensatrice del Novecento Carla Lonzi.

Carla, come scrive la Compagnia, “Ha lasciato il sistema dell’arte, ha messo in discussione l’uguaglianza come modello imposto, ha scelto di partire da sé e di dare valore alla differenza. La sua voce non cercava consenso. Apriva domande. E continua a farlo”.

Info e prenotazioni: info@teatrodelfiasco.it 328 2951067.

“Salute e genere: studiare le differenze per curare meglio”

Mercoledì 11 marzo, ore 17.30, auditorium ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno

Frutto della collaborazione tra Associazione Commercianti Albesi, ASL CN2 e Gruppo Terziario Donna Alba, l’evento sarà l’occasione per approfondire come le differenze biologiche, socio-economiche e culturali incidano sullo stato di salute e di malattia di ogni persona.