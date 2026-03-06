CICLISMO / La Vigor Cycling Piasco ha dato il via alla stagione agonistica 2026

Il Vigor Cycling Team ha ufficialmente debuttato nella stagione agonistica 2026. L'esordio è avvenuto nel settore del mountain bike in occasione della manifestazione nazionale disputata a Torre Canavese.

A causa del maltempo che ha limitato la preparazione, al via si sono schierati solo tre atleti del sodalizio cuneese. Nella categoria allievi fra i 101 partenti ha gareggiato Dennis Solavaggione, mentre negli esordienti (oltre 100 i concorrenti) si sono misurati Matteo Silvestri e Davide Avidano. Non essendo in classifica nel ranking, i due esordienti prioritariamente stradisti, hanno dovuto partire nelle ultime posizioni e quindi da subito si sono impegnati in un tentativo di forsennata rimonta. Ciò ha provocato una caduta in discesa a Matteo Silvestri che si è comunque prontamente alzato nonostante ferite e contusioni, riprendendo la corsa.

Ma alle fine nè lui, nè Davide Avidano hanno potuto tagliare il traguardo, perchè la giuria si è vista costretta a fermare circa metà gruppo, per il vantaggio oltre il consentito incamerato da due battistrada. Meglio è andata a Dennis Solavaggione che negli allievi ha recuperato una quindicina di posizioni, chiudendo al 34° posto, non sufficiente tuttavia per rientrare nella top 25 che assegna i punteggi per guadagnare le prime file alle partenze delle competizioni.

Dennis Solavaggione sarà al via anche domenica 8 marzo nell'internazionale di Albenga. A conti fatti comunque, il bilancio dell'esordio è da ritenersi positivo. Gli atleti sono prevalentemente stradisti e non potevano disporre di molte sedute di allenamento, i margini per migliorare sono quindi ampi. Intanto continuano le uscite sull'asfalto, palestra e fuoristrada, con un gruppo sempre più coeso e smanioso di cimentarsi nell'agonismo. E a tale proposito è in programma un allenamento specifico su strada volto a simulare la gara. Successivamente esordienti e allievi prenderanno parte anche all'importante corso di formazione per la sicurezza e le norme regolamentari da osservare durante le competizioni e in allenamento. L'iniziativa è del Comitato Provinciale Cuneese della FCI e si terrà a Genola.

Da segnalare infine, che collabora al club in ottica di preparazione, Pietro Mattio figlio di Silvio e nipote di Claudio cresciuto nella Vigor Cycling da quest'anno professionista World Tour nella Visma. Ebbene, l'atleta cuneese orgoglio di papà, zio e di tutto il sodalizio piaschese, si è messo subito in luce contribuendo alla vittoria del compagno di squadra Matthew Brennan alla Kuurne-Bruxelles-Kuurne, avendolo aiutato a rientrare nel gruppo di testa. E successivamente replicando la positiva prestazione anche alla Samyn Classic sempre in Belgio, dapprima portandosi in avanscoperta con il norvegese Per Strand Hagenes, e poi passando prontamente la propria bicicletta a Wout Van Aert momentaneamente stoppato da una foratura. Sabato prossimo sarà di scena in Italia alle Strade Bianche.