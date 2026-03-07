 / FACEBOOK

“Perché abbiamo bisogno di una dea”: a Cuneo l’incontro con la scrittrice Donatella Signetti

Il Soroptimist International Club di Cuneo invita la cittadinanza mercoledì 18 marzo al Museo Diocesano per una serata di dialogo sul femminino sacro e sul suo significato nel mondo contemporaneo.

Il Soroptimist International Club di Cuneo propone un incontro pubblico con la scrittrice Donatella Signetti, autrice del volume Perché abbiamo bisogno di una dea, pubblicato da Edizioni Aragno.

L’appuntamento è in programma mercoledì 18 marzo alle ore 18 presso il Museo Diocesano di Cuneo, in Contrada Mondovì. L’incontro, aperto al pubblico con ingresso libero e gratuito, offrirà un momento di dialogo e approfondimento sui temi trattati nel libro, con una riflessione sul simbolismo del femminino sacro e sulla sua presenza nell’immaginario contemporaneo.

Nel saggio, l’autrice indaga la dimensione spirituale e culturale dell’archetipo della dea, interrogandosi sul rapporto tra sacralità, identità femminile e società moderna, proponendo una lettura che intreccia mito, simbolo e attualità.

Donatella Signetti è originaria di Cuneo e svolge attività di scrittura e ricerca in ambito culturale, con particolare attenzione alle tematiche simboliche, spirituali e al ruolo del femminile nella storia delle idee. Nel corso della sua attività ha approfondito questioni legate all’immaginario archetipico e alla riflessione antropologica attraverso saggi e contributi divulgativi.

Durante la serata, la giornalista Barbara Pasqua dialogherà con l’autrice e modererà l’incontro, accompagnando il pubblico alla scoperta dei contenuti del volume e degli spunti di riflessione proposti.

L’iniziativa rientra nelle attività culturali promosse dal Soroptimist International Club di Cuneo con l’obiettivo di favorire momenti di confronto aperti alla comunità su temi culturali e sociali di attualità. La partecipazione è libera e aperta a tutti gli interessati.

