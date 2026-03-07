Sinner si allena a Indian Wells, tifosa urla: "Ti amo". E lui ride

(Adnkronos) -

Indian Wells 'innamorato' di Jannik Sinner. Il tennista azzurro ha esordito oggi, sabato 7 marzo, con una vittoria nel Masters 1000 americano, a cui non ha potuto partecipare lo scorso anno a causa della sospensione per il caso Clostebol, battendo in due set con un netto 6-1, 6-1 il ceco Dalibor Svrcina nel secondo turno.

Poche ore prima dell'esordio, Sinner ha animato i campi di Indian Wells con un riscaldamento all'aperto che ha acceso i tanti tifosi e appassionati presenti in California.

Mentre saltava la corda, una delle ammiratrici dell'azzurro ha urlato: "Sinner i love you", ovvero "Sinner ti amo", provocando la reazione di Jannik. L'azzurro si è lasciato andare a un sorriso, scoppiando a ridere con il suo staff prima di riprendere il suo allenamento.