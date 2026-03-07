Weekend di grande basket tra Corneliano e Alba: Campus e Olimpo in campo per punti pesanti

Sarà un fine settimana all’insegna del grande basket per le squadre del territorio, con una doppia sfida casalinga che vedrà protagoniste la Serie C del Campus Piemonte Basket e la Serie D dell’Olimpo Alba.

Il primo appuntamento è in programma sabato alle 19 a Corneliano d'Alba, dove il Campus affronterà il Novara Basket in una partita delicata nella corsa ai playoff. Dopo la sconfitta sul campo di Chieri, che ha permesso agli avversari di operare il sorpasso al nono posto in classifica, i ragazzi del Campus sono chiamati a tornare subito alla vittoria per restare agganciati alle posizioni che contano.

Tra le curiosità della giornata spicca il ritorno in campo di Lamine Camara, centro di 214 centimetri. Dopo un grave infortunio alla tibia che lo ha costretto a un anno di stop, il giovane talento congolese rientra a casa per ritrovare la condizione fisica e prepararsi a tornare presto sui parquet di categorie superiori.

Domenica alle 18.30 sarà invece la volta dell’Olimpo Alba, che scenderà in campo al Pala Langhe per la penultima gara della stagione regolare contro il Carmagnola Basket. Per le “aquile” si tratta di una sfida fondamentale nella lotta per la salvezza: l’obiettivo sarà riscattare la sconfitta dell’andata e sfruttare il fattore campo davanti al proprio pubblico.

Gli appuntamenti del weekend sono quindi:

Sabato ore 19: Campus – Novara, a Corneliano

Domenica ore 18.30: Olimpo Alba – Carmagnola, al Pala Langhe di Alba

Due partite importanti che promettono spettacolo ed emozioni, con l’invito ai tifosi a riempire gli spalti e sostenere le squadre in questo intenso fine settimana di basket.