Regole e sicurezza per i giovani ciclisti: a Genola il secondo incontro formativo “Il Percorso dei Campioni”

Si è svolta con grande partecipazione la seconda edizione di “Regole e Competizione: Il Percorso dei Campioni”, l’iniziativa formativa promossa dal comitato provinciale della Federazione Ciclistica Italiana e dedicata alla crescita consapevole dei giovani ciclisti della provincia di Cuneo.

L’evento, ospitato sabato 7 marzo 2026 presso la Sala Conferenze Monastico di Genola, ha coinvolto circa trenta atleti delle categorie Esordienti e Allievi provenienti dalle società Ardens, ASD Alba Bra Langhe Roero, Esperia Piasco, Vigor Cycling Team e VC Eporediese Cicli Tessiore.

Ad aprire il pomeriggio formativo sono stati i saluti istituzionali di Sergio Barale, presidente del comitato organizzatore, e di Gian Carlo Origlia, consigliere del Comitato Regionale Piemonte, che hanno sottolineato il valore educativo dello sport giovanile e la centralità della sicurezza stradale.

Momento di particolare ispirazione è stato il collegamento video con Lello Ferrara, ex ciclista professionista attivo tra il 2001 e il 2010 e oggi divulgatore sportivo, che ha raccontato la propria esperienza agonistica invitando i ragazzi a vivere il ciclismo con responsabilità e rispetto delle regole.

Il programma ha alternato spiegazioni tecniche e attività interattive. La prima sessione ha approfondito le dinamiche della competizione dal punto di vista del corridore e della carovana ciclistica, grazie agli interventi di Sergio Barale in qualità di Direttore di Corsa, di Elisa Dabbene come Giudice di Gara e di Dino Rea insieme a Jose Massa per le tematiche legate alle scorte tecniche e al personale ASA.

Grande attenzione è stata dedicata anche alla sicurezza durante l’allenamento su strada. Il Vice Commissario Daniele Piacenza del Comando Polizia Locale della città di Cuneo ha illustrato le principali norme del codice stradale per i ciclisti, offrendo indicazioni pratiche su prevenzione dei rischi e comportamenti corretti da adottare durante la pratica sportiva.

A rendere ancora più coinvolgente la giornata è stata la sfida a quiz realizzata con l’applicazione Kahoot!, che ha trasformato la formazione in un momento ludico e partecipativo. La premiazione ha visto la vittoria della squadra “I Mangiasalita”, mentre a tutti i giovani atleti presenti sono stati consegnati attestati di partecipazione e gadget ricordo.

A margine dell’incontro, Sergio Barale ha rivolto un ringraziamento ai relatori, alle società sportive e a Roberto Busso per la disponibilità dei locali, sottolineando inoltre il sostegno costante del comitato regionale piemontese e l’impegno dei consiglieri provinciali Luca Gautero, Valeria Ciulla, Dino Rea e Lorenzo Buratto nel promuovere la sicurezza dei giovani ciclisti.

L’iniziativa conferma l’importanza della formazione tecnica ed educativa nello sport giovanile, ponendo al centro non solo la performance agonistica ma anche la consapevolezza dei rischi e il rispetto delle regole come base per la crescita dei futuri campioni del ciclismo.