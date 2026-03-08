 / Sport

Sport | 08 marzo 2026, 15:30

CURLING / Dal Roero a Pinerolo per conoscere uno degli sport protagonisti dei Giochi Olimpici di Milano Cortina

Al loro fianco ad allenarsi Stefania Constantini, insieme alla commentatrice RAI Angela Romei e Veronica Zappone, altra atleta azzurra di ottimo livello cresciuta nel vivaio pinerolese

 Pomeriggio da ricordare per dieci ragazzi di Canale ridente.

Sull’onda dell’immagine dei 26° Giochi Olimpici di Milano Cortina si sono recati al Palacurling di Pinerolo per partecipare ad un corso promozionale di conoscenza del curling organizzato dal Curling Club Pinerolo in collaborazione con le altre associazioni locali.

 Al loro fianco ad allenarsi Stefania Constantini, insieme alla commentatrice RAI Angela Romei e Veronica Zappone, altra atleta azzurra di ottimo livello cresciuta nel vivaio pinerolese. 

Per Stefania, atleta immagine del curling, medaglia di bronzo ai recenti Giochi Olimpici e medaglia d’oro a Pechino 2020 insieme al compagno di team Amos Mosaner è stato l’ultimo allenamento prima della partenza ai prossimi Campionati del Mondo a Calgary dove sabato prossimo esordiranno con la Korea.

