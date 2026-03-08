 / 

Indian Wells, Sinner batte Shapovalov in due set e vola agli ottavi - Rivivi il match

Jannik Sinner non sbaglia nel terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells. Nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 marzo, il fuoriclasse azzurro batte il canadese Denis Shapovalov nel Masters 1000 americano e stacca senza fatica il pass per gli ottavi del torneo californiano: 6-3 6-2 il punteggio, in un'ora e 11 minuti di gioco.

 

 

Per Jannik, partita ben gestita e controllata. Solo un piccolo passaggio a vuoto nel primo game del match, con turno di servizio perso a zero. Poi, l'immediato controbreak e il primo game chiuso sul 6-3. Altro break all'inizio del secondo parziale, per mettere la sfida in discesa e chiudere il discorso con il secondo break nel settimo game, prima di servire per il match.

 

Agli ottavi di finale il numero 2 del ranking Atp se la vedrà contro uno tra Joao Fonseca e Tommy Paul. 

Il match tra Fonseca e Paul, previsto nella notte sul Centrale, decreterà così l'avversario dell'azzurro agli ottavi. 

 

