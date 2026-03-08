Volley / Il Club Italia Allargato arriva in Piemonte, Cuneo tra i protagonisti

Da lunedì 9 a mercoledì 11 marzo si svolgerà il collegiale riferito alla Regione Piemonte del progetto “Club Italia Allargato”, iniziativa promossa dalla Federazione Italiana Pallavolo e dedicata alla selezione e alla valorizzazione dei più promettenti giovani talenti del panorama.

Il raduno è in programma presso il Novarello Villaggio Azzurro, in via Dante Graziosi 1 a Granozzo con Monticello (NO). Nel corso delle tre giornate sono previste sedute di allenamento sia al mattino sia al pomeriggio, coordinate dallo Staff di Qualificazione Nazionale.

Tra gli atleti convocati figura anche Andrea Revelli, opposto classe 2010 del settore giovanile del Cuneo Volley. Per il giovane biancoblù si tratta di un’importante opportunità di confronto e crescita all’interno di un contesto tecnico di alto livello.

"Questa convocazione rappresenta un motivo di grande soddisfazione e orgoglio per tutto il settore giovanile e per tutti gli allenatori che, negli anni, hanno seguito il percorso di crescita di Andrea. Gli auguriamo di vivere un’esperienza formativa, con la possibilità di misurarsi in un contesto di alto livello per il settore giovanile, che possa costituire un punto di partenza e un’importante esperienza da riportare in società all’interno della sua squadra, per il proseguimento della stagione" - Gianpiero Tassone, allenatore dell’Under 17 Lab Travel Mercatò Cuneo Volley Farinei.

Convocati: Andorno Pietro Giovanni Paolo (Sant’Anna Pescatori), Battistini Edoardo (PGS Fortitudo Occimiano), Fustini Michelangelo (GSD Arti e Mestieri), Comoli Luca (Pallavolo Altiora Verbania), De Maio Filippo (Sant’Anna Pescatori), Guidi Alessandro (Pallavolo Valchisone), Mondino Geremia (Volley Savigliano), Okoukoni Freedom Oses (Sant’Anna Pescatori), Giè Alessandro (Pallavolo La Bollente Acqui Terme), La Corte Andrea (Volley Savigliano), Patrasc Lungu Davide (Sant’Anna Pescatori), Revelli Andrea (Cuneo Volley), Shapkin Oleksii (Scuola Pallavolo Biellese), Russo Marco (Volley Parella), Scali Niccolò (Pallavolo Valchisone), Traore Moise (Volley Parella), Vercellone Alberto (Volley Novara), Uka Nik (Volley Savigliano).