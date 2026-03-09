Cuneo, retroporto strategico di Savona: presentazione di un pre-studio delle aree candidabili al bando Zone Logistiche Semplificate (ZLS)

L’associazione TRA.I.L., costituita da Provincia di Cuneo, Camera di Commercio di Cuneo, Fondazione CRC e Finpiemonte partecipazioni S.p.A., in collaborazione con gli esperti dell’Università di Genova sta conducendo un’analisi di territorio volta ad individuare eventuali aree candidabili al bando Zone Logistiche Semplificate (ZLS) che la Regione Piemonte intende pubblicare nella corrente annualità.

L'istituzione di una ZLS può rappresentare un importante booster per il territorio e per la competitività aziendale, garantendo importanti semplificazioni amministrative e procedurali finalizzate a favorire investimenti e occupazione.

Allo stato attuale lo studio dell'Università di Genova ha identificato 39 Comuni cuneesi potenzialmente candidabili al prossimo bando (Cuneo, Bra, Alba, Mondovì, Cherasco, Santa Vittoria d'Alba, Bene Vagienna, Boves, Cervasca, Casalgrasso, Canale, Diano d'Alba, San Michele Mondovì, Ceva, Borgo San Dalmazzo, Fossano, Verzuolo, Niella Tanaro, Montanera, Caramagna Piemonte, Neive, La Morra, Montezemolo, Roddi, Verduno, Piobesi d'Alba, Magliano Alpi, Trinità, Vignolo, Sommariva del Bosco, Monticello d'Alba, Rocca de' Baldi, Govone, Racconigi, Corneliano d'Alba, Carrù, Marene, Pocapaglia).

Solo la collaborazione di questi Comuni e delle imprese che operano in prossimità degli stessi, può consentire di acquisire gli ulteriori dati utili al prosieguo dell’analisi che consentirà di redigere un report finale contenente il dettaglio delle aree in possesso di tutti i requisiti necessari alla partecipazione al bando regionale.