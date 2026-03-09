Premio Comunicazione Infioritalia: Pier Angelo Battaglino tra i protagonisti dell’appuntamento di Aprilia

Sarà l’Assemblea dei soci di Infioritalia, in programma il prossimo 18 aprile ad Aprilia, a ospitare la proclamazione del vincitore del Premio Comunicazione, un riconoscimento interno nato per valorizzare chi si è distinto nella promozione e nella diffusione della rete associativa che dal 2002 promuove le infiorate artistiche.

Il Premio Comunicazione e il ruolo della rete

Il Premio Comunicazione è stato istituito per riconoscere l’impegno di chi, a vario titolo, ha contribuito ad ampliare la conoscenza delle iniziative di Infioritalia, rafforzandone la presenza sul territorio e la visibilità a livello nazionale e/o internazionale.

Comunicare, per una rete associativa, significa creare legami, favorire collaborazioni e promuovere il patrimonio culturale e identitario rappresentato dalle realtà aderenti.

Pier Angelo Battaglino tra i finalisti

Tra i nomi votati dai soci figura Pier Angelo Battaglino, Delegato ONAF Cuneo e uno dei promotori del Festival dei Formaggi Piemontesi. ONAF Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Formaggio è l’associazione che dal 1989 opera su tutto il territorio italiano con l’obiettivo di diffondere la cultura dell’assaggio e valorizzare i prodotti caseari di qualità attraverso corsi, degustazioni e concorsi.

Il lavoro di Battaglino si è distinto per la costante attività di promozione, per la capacità di costruire relazioni tra associazioni e per l’attenzione dedicata alla valorizzazione delle iniziative territoriali. Un contributo che ha rafforzato il dialogo tra mondi associativi diversi, ma accomunati dalla volontà di promuovere tradizioni, cultura e qualità.

Dopo un primo incontro a Pietra Ligure in occasione di una rassegna internazionale di infiorate, è nata una collaborazione proficua tra le due associazioni che si sono impegnate da ottobre 2025 a rafforzare il legame tra formaggi e fiori data la tendenza sempre più diffusa tra le aziende e i caseifici di produrre formaggi con fiori o erbe.

A sottolineare l’importanza di questa collaborazione è anche il presidente di Infioritalia che ricorda l’inizio del percorso condiviso:

«Dal primo incontro con Pier Angelo Battaglino ho intuito subito che fosse una persona e un amministratore locale di grande spessore e guidato da una forte passione, la stessa che ci guida a noi in Infioritalia. Abbiamo trovato subito delle sinergie e con queste stiamo sviluppando dei bellissimi progetti che vedranno la luce nel corso di quest'anno e credo che con questa grande passione che ci contraddistingue ne nasceranno tanti altri.»

Dalla prossima annualità in occasione del Festival dei Formaggi Piemontesi Infioritalia creerà delle infiorate a tema “cheese” per omaggiare i produttori piemontesi e garantire loro tutto il supporto e la stima.

La proclamazione del vincitore avverrà ufficialmente nel corso dell’Assemblea del 18 aprile. In quella data, si riconoscerà l’impegno non solo di Pier Angelo Battaglino ma anche degli altri finalisti: gli infioratori di Partanna, Sergio Ferraro (presidente di “Comuni fioriti”), Orsola Poggi Corneo (segretaria di “Società italiana della Camelia”).

Partecipazione in presenza e online

L’evento si svolgerà in presenza ad Aprilia (Roma), con la possibilità di collegamento online – indicativamente tra le ore 16 e le 17 – per consentire la partecipazione anche a distanza.

La presenza dei candidati e dei soci sarà un segnale di condivisione e coesione all’interno della rete, in un momento che unisce riconoscimento del merito e programmazione futura.

In attesa dell’annuncio ufficiale, l’Assemblea si conferma un passaggio centrale nella vita associativa di Infioritalia: è un momento non solo celebrativo, ma anche un’occasione di confronto tra i soci sulle attività svolte e sulle prospettive future.