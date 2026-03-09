Al Teatro Toselli lo spettacolo "Cuore puro" sostituito con "DAD OR ALIVE"

Lo spettacolo “Cuore puro – favola nera per camorra e pallone” di Roberto Saviano, previsto il 17 aprile al Teatro Toselli di Cuneo è stato annullato per motivi legati alla produzione e indipendenti dalla nostra volontà.

In sostituzione, sarà possibile assistere allo spettacolo “DAD OR ALIVE ” , in programma domenica 19 aprile 2026 – alle ore 18.

"Dad or Alive" è una performance di parola, suono e immagine che affronta uno dei dilemmi più urgenti del presente: cosa significa desiderare un figlio in un mondo che sembra non lasciare spazio al domani.

Lo spettacolo nasce da una domanda che attraversa un’intera generazione: mettere al mondo un figlio oggi è un atto di coraggio o di incoscienza? In un’epoca segnata da crisi climatiche, precarietà economica, instabilità globale ed ecoansia crescente, il desiderio di diventare genitori si scontra con la paura di un futuro fragile, difficile da immaginare e ancora più complesso da trasmettere.

Un lavoro che intreccia linguaggi scenici differenti per restituire, con sensibilità e urgenza, le contraddizioni del presente e le inquietudini di chi si interroga sul futuro.

Lo spettacolo è vincitore del Premio Stefano Cipiciani per il dispositivo scenico – Generazione Scenario 2025.