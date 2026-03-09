"Circondati di bellezza": mons. Olivero a Sommariva Perno tra i capolavori di Spanzotti

“Circondati di bellezza. Tra Arte e Fede”: questo il titolo di un importante appuntamento proposto dal Centro culturale San Bernardino odv e dalla Parrocchia dello Spirito Santo, che lo inserisce nel suo percorso quaresimale.

Giovedì 12 marzo, alle ore 21, nella chiesa parrocchiale dello Spirito Santo, mons. Derio Olivero, vescovo di Pinerolo, parlerà di bellezza, di arte e di fede, guidando i presenti in un percorso sicuramente suggestivo che, prendendo spunto dai due capolavori esistenti a Sommariva Perno, la "Pietà" di Martino Spanzotti e l’"Adorazione del Bambino" di fine Quattrocento toscano, spazia su temi della religiosità, e non solo, dei nostri tempi.

Sarà una serata di profonda riflessione, culturale e spirituale, sulla contemporaneità, condotta da un vescovo molto conosciuto come mons. Derio Olivero, figura chiave oggi nel dialogo interreligioso: ricopre infatti il ruolo di presidente della Commissione episcopale per l'ecumenismo e il dialogo della CEI e, dal 2025, è membro del Dicastero per il Dialogo Interreligioso.

A presentarlo sarà Gian Mario Ricciardi, noto giornalista e scrittore sommarivese, già capo redattore di Tgr Piemonte.