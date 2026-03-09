"El teatro Piemontèis" verso il gran finale: sabato al Toselli la commedia di Don Lorens

Sabato 14 marzo al teatro Toselli il Gruppo teatro Carmagnola porterà in scena “Don Lorens ant i j pastis” nell’ambito della rassegna concorso “El teatro Piemonteis” organizzata dalla associazione Teatrando Millenniun con il patrocinio del Comune di Cuneo.

Si tratta del penultimo spettacolo perché la rassegna si concluderà sabato 28 marzo con la commedia “Na neuit spiritusa” scritta da Renato Occelli.

L’ultima serata oltre alla messa in scena della commedia vedrà la premiazione dei migliori attori, delle migliori compagnie e dello spettacolo più gradito secondo le votazioni, avvenute per ogni serata, da parte del pubblico e della giuria

Per don Lorens essere parroco di campagna quasi sempre significa vita tranquilla, poche preoccupazioni e belle mangiate in buona compagnia! Invece la cura delle sue anime non è così semplice: due capi famiglia, in lite tra di loro, lo coinvolgono nei loro contrasti oltre ad ostacolare il fidanzamento dei relativi figli. Ma i due innamorati non si arrendono e costringono il povero prete ad affrontare e a risolvere l’incresciosa situazione, avvalendosi anche della collaborazione di una “vivace” perpetua.

La rassegna “El teatro piemontèis” quest’anno registra un grande afflusso di pubblico