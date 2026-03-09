 / Eventi

Eventi | 09 marzo 2026, 12:34

"El teatro Piemontèis" verso il gran finale: sabato al Toselli la commedia di Don Lorens

Il Gruppo teatro Carmagnola in scena con una storia di liti familiari, amori ostacolati e un prete pasticcione. Il 28 marzo ultima serata con premiazioni: pubblico invitato a prenotare

Il Gruppo teatrale di Carmagnola

Sabato 14 marzo al teatro Toselli  il Gruppo teatro Carmagnola porterà  in scena “Don Lorens ant i j pastis” nell’ambito della rassegna concorso “El teatro Piemonteis” organizzata dalla associazione Teatrando Millenniun con il patrocinio del Comune di Cuneo.

Si tratta del penultimo spettacolo  perché la rassegna si concluderà sabato 28 marzo con la commedia “Na neuit spiritusa” scritta da Renato Occelli.

L’ultima serata oltre alla messa in scena della commedia vedrà la  premiazione dei migliori attori, delle  migliori compagnie  e dello spettacolo più gradito   secondo le votazioni, avvenute per ogni serata,  da parte del pubblico e della giuria

Per don  Lorens essere parroco di campagna quasi sempre significa vita tranquilla, poche preoccupazioni e belle mangiate in buona compagnia! Invece  la cura delle sue anime non è così semplice: due capi famiglia, in lite tra di loro, lo coinvolgono nei loro contrasti oltre ad ostacolare il fidanzamento dei relativi figli. Ma i due innamorati non si arrendono e costringono il povero prete ad affrontare e a  risolvere l’incresciosa situazione, avvalendosi anche della collaborazione di una “vivace” perpetua.

La  rassegna “El teatro piemontèis” quest’anno registra un grande afflusso di pubblico

Si invitano gli interessati a prenotare subito i posti  in teatro al  347 8738733  (preferibilmente con messaggio Whatsapp) per garantire i migliori posti in sala.

