"Poveri Cristi" e grandi voci: Dronero riaccende il "Ponte del Dialogo" con Ascanio Celestini

Si riaccendono le luci sul palcoscenico della cultura cuneese. Lunedì 16 marzo, alle ore 21, la suggestiva cornice del Teatro Iris di Dronero ospiterà l'evento inaugurale della settima edizione del Festival "Ponte del Dialogo". Ad aprire ufficialmente la rassegna sarà uno dei volti più carismatici e profondi della scena narrativa italiana: Ascanio Celestini.

L’artista romano, considerato il maestro indiscusso del teatro di narrazione, presenterà al pubblico la sua ultima fatica letteraria, "Poveri Cristi". L'incontro non sarà una semplice presentazione editoriale, ma un vero e proprio momento di riflessione civile, in cui la parola scritta si farà testimonianza viva. Celestini, con il suo sguardo da sempre rivolto alle marginalità e alle storie dimenticate, condurrà gli spettatori in un viaggio attraverso un'umanità fragile ma resistente, trasformando la narrazione in un atto di ascolto empatico. A dialogare con l'autore sarà il giornalista Alberto Gedda, la cui esperienza guiderà il pubblico nell’esplorazione delle tematiche sociali e civili che da sempre contraddistinguono l’opera di Celestini.





Un Festival che unisce e riflette

Il "Ponte del Dialogo", promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Dronero e curato dall’Agenzia di Sviluppo Locale di AFP, si conferma come un appuntamento letterario di primo piano nel panorama regionale. La rassegna, che proseguirà fino al 22 marzo, propone un programma denso che intreccia narrativa, saggistica storica e analisi sociale, ospitando grandi nomi come Erri De Luca, Stefania Belmondo e Alberto Pellai.

Il Festival è realizzato grazie ai contributi della Regione Piemonte, della Fondazione CRC, della Fondazione Compagnia di San Paolo, della Fondazione CRT e della Banca di Caraglio.





Uno sguardo sulla società contemporanea

Il “Ponte del Dialogo” dedica ampio spazio all'analisi delle radici del nostro presente e alle sfide della democrazia. Martedì 17 marzo, lo storico delle idee David Bidussa, in dialogo con Antonio Ferrero, presenterà "Pensare stanca: passato, presente e futuro dell’intellettuale", un’opera necessaria per comprendere il mutamento del ruolo dei pensatori nella società dell'informazione. Sul fronte dell'attualità politica, giovedì 19 marzo, Alessandro Mulieri discuterà il suo saggio "Tecnomonarchi – gli ideologi della nuova destra", analizzando le nuove configurazioni del potere e delle ideologie conservatrici globali. Un appuntamento da non perdere, con la partecipazione di Gigi Garelli, direttore dell’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea in provincia di cuneo.

La ricerca storiografica è rappresentata da Gianni Oliva, che venerdì 20 marzo, in dialogo con Sergio Soave, approfondirà il tema della "prima guerra civile" italiana, un'indagine cruciale per la memoria collettiva del nostro Paese. Lo sguardo si allarga poi ai confini europei con Andrea Askari Rossini, autore dell'"Atlante della solidarietà. Lungo le rotte balcaniche", che testimonierà la complessità dei flussi migratori e l'importanza delle reti di aiuto internazionale, in dialogo con Agostino Zanotti. L’incontro è realizzato in collaborazione con l’associazione APICE. Interverrà Franco Chittolina. La serata di sabato 21 marzo sarà dedicata a Claudia De Lillo (nota al grande pubblico anche come Elasti), che presenterà "Essere maschi", un’esplorazione acuta e ironica sulle trasformazioni dell'identità maschile nella società contemporanea. Dialogherà con Claudio Petronella.









Collaborazioni

Collaborano al Festival l’Istituto Comprensivo di Dronero, nell’ambito della sezione Young, l’Istituto Alberghiero di Dronero, per l’accoglienza del pubblico insieme allo staff del Festival, numerose associazioni e istituzioni culturali di Dronero: il Centro Europeo Giovanni Giolitti, il Centro Studi Cultura e Territorio, Espaci Occitan, il Museo Luigi Mallé, la Biblioteca Civica di Dronero, APICE, Aragno Humanities Forum, Archivio Scritture Migranti dell’Università di Venezia, il Distretto del Commercio di Dronero e della Valle Maira, l’associazione “Prometheus” e “Il Bottegone” che in ogni edizione del festival omaggia gli ospiti che vengono da più lontano con una borsa di prodotti locali.





Informazioni e Biglietteria

Per l’evento inaugurale del 16 marzo è previsto un ingresso a pagamento. La scelta degli organizzatori di fissare un biglietto dal costo simbolico è volta a garantire una gestione efficiente delle prenotazioni e a valorizzare la qualità della proposta artistica.

Prezzo biglietto: € 6,50

Modalità di acquisto: I biglietti sono acquistabili esclusivamente online attraverso il sito ufficiale www.pontedeldialogo.it, tramite la piattaforma Biglietteria Clappit .

Per ulteriori informazioni sul programma completo della settimana e per aggiornamenti in tempo reale, è possibile consultare i profili social del Festival o rivolgersi ai seguenti recapiti:

Email: pontedeldialogodronero@gmail.com