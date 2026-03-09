Mondovì, carotaggi e sondaggi al ponte del Borgato a Mondovì: modifiche alla viabilità fino a sabato

Continuano gli interventi di manutenzione al ponte del Borgato. Al fine di consentire alcuni sondaggi esplorativi all’imbocco della struttura, allora, dalle ore 8 di lunedì 9 marzo fino alle ore 18 di sabato 14 marzo, vengono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Perotti (negli stalli compresi tra il ponte del Borgato e il ponte “Itis”) e, nei medesimi tratti, il restringimento della carreggiata. Quest’ultimo verrà parimenti applicato, come da segnaletica verticale posta in loco, allo stesso ponte del Borgato dalle ore 8 di giovedì 12 marzo alle ore 18 di sabato 14 marzo per favorire le operazioni di rasatura sui marciapiedi. Dalle ore 8 alle ore 13 di sabato 14 marzo, infine, nell’ottica di agevolare tre carotaggi esplorativi sull’impalcato del ponte, verrà istituito il divieto di transito veicolare sul ponte del Borgato con relativa deviazione dei flussi verso il vicino ponte “Itis”, sul quale verrà attivato il senso unico alternato con presenza di movieri.
"Analogamente alla recente risistemazione del paramento murario - il commento del sindaco Luca Robaldo e dell’assessore ai Lavori Pubblici Gabriele Campora - questi interventi garantiscono una continua fruizione in sicurezza del ponte del Borgato, ma vanno parimenti intesi come propedeutici ad una più ampia progettazione di manutenzione straordinaria sull’intera struttura, già candidata ad un bando ministeriale per ottenere un finanziamento che supera gli 800.000 euro".