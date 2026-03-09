Iran, Trump: "La guerra finirà presto, avanti fino alla vittoria totale"

(Adnkronos) -

"La guerra in Iran è praticamente finita". Donald Trump considera quasi conclusa l'operazione Epic Fury che gli Stati Uniti hanno avviato il 28 febbraio. Il presidente degli Stati Uniti giudica il traguardo vicino, come dice in un'intervista telefonica alla Cbs, e approfondisce il tema intervenendo ad evento del partito repubblicano organizzato nella sua proprietà di Doral, in Florida.

"Stiamo distruggendo il nemico", ripete Trump. "Avremo un mondo molto più sicuro quando tutto sarà finito. E finirà abbastanza presto", dice. Inizialmente, la Casa Bianca aveva previsto un campagna di 4-6 settimane: a giudicare dalle parole di Trump, le operazioni potrebbero durare meno.

"Abbiamo fatto qualche escursione per liberarci di qualche personaggio malvagio. Abbiamo mostrato una superiorità schiacciante, abbiamo demolito le capacità iraniane di lanciare droni e missili, quasi l'80%. Stiamo colpendo le fabbriche che producono i droni. Abbiamo annientato la marina, 46 navi sono in fondo al mare", dice snocciolando dati.

"Mi avevano detto che erano navi eccellenti, ho chiesto perché non le abbiamo sequestrate e mi hanno detto che affondarle è più divertente... Abbiamo eliminato i leader terroristi, se non sono morti stanno contando i minuti che mancano alla loro eliminazione. Ora nessuno ha idea di quali saranno le persone che guideranno il paese", aggiunge, mostrando di non tenere in considerazione il ruolo di Mojtaba Khamenei, che è appena diventato la nuova Guida Suprema del paese dopo l'uccisione del padre. La certezza di Trump è un'altra: "Non ci fermeremo finché il nemico non sarà totalmente sconfitto".