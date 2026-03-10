A Bernezzo l’accoglienza emiliana protagonista del quarto incontro del percorso “DarkSky Hub”

Giovedì 19 marzo, dalle 18.30 alle 20.30, negli spazi del CRAS di Bernezzo (via Alpi, 25) si terrà un nuovo appuntamento con il ciclo di incontri della comunità di pratica “DarkSky Hub”. Ospite della serata sarà Chiocciola – la casa del nomade, una realtà culturale attiva in Emilia Romagna, tra Pennabilli (RN) e le valli dell’Alta Valmarecchia, nel territorio del Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello. Durante l’incontro, Chiocciola racconterà la propria esperienza e i processi che hanno trasformato un’idea in una piattaforma culturale capace di attivare persone e territori.

A seguire si terrà un momento di scambio e confronto tra i presenti e un piccolo aperitivo curato da Atelier Mal’Erba di Caraglio. La partecipazione è gratuita ed è gradita la prenotazione sulla pagina Eventbrite di Sideralis aps. L’appuntamento fa parte di un percorso curato da Noau | officina culturale, in collaborazione e sinergia con Sideralis APS e CRAS Bernezzo per supportare la formazione e l’attivazione di azioni a tutela della biodiversità, con la creazione di una nuova comunità di interesse incentrata sul benessere ambientale e sociale. Per maggiori informazioni: enrico.t@noau.eu.

“Il racconto di Chiocciola – la casa del nomade spera di ispirare processi e modalità di partecipazione e attivazione territoriale, sostenendone condizioni di vita e sviluppo nella dimensione di provincia, area interna o valliva – raccontano gli organizzatori di Noau | Officina culturale -. Aggregazione, cultura e ambiente potrebbero essere vettori determinanti per immaginare e produrre il futuro di questi territori”.

Nata nel 2010, Chiocciola è molto più di un progetto culturale: è un laboratorio territoriale che negli anni ha costruito una rete viva di relazioni tra persone, generazioni e luoghi. Partendo da un piccolo borgo appenninico, Chiocciola ha sviluppato un ecosistema di pratiche che intrecciano cultura, paesaggio, comunità e immaginazione, dimostrando come anche i territori montani e delle aree interne possano diventare spazi fertili di sperimentazione sociale e culturale. Festival, produzioni cinematografiche, percorsi formativi, cammini ed escursioni, attività artistiche e didattica ambientale: le iniziative di Chiocciola nascono dal territorio ma dialogano costantemente con reti nazionali e internazionali. Attraverso la gestione di spazi associativi e luoghi di incontro, il progetto lavora per rendere l’Appennino un luogo capace di accogliere, produrre cultura e generare nuove forme di comunità.

Il percorso di DarkSky Hub ha preso il via con il primo appuntamento il 18 settembre, proseguendo giovedì 20 novembre con gli interventi del ricercatore ambientale e divulgatore scientifico Franco Borgogno di CleanAlp e dell’antropologa e scrittrice Irene Borgna e giovedì 22 gennaio con gli Orti Generali della periferia sud di Mirafiori a Torino. Dopo l’incontro di giovedì 19 marzo con Chiocciola – la Casa del nomade, sono in programma l’appuntamento di giovedì 21 maggio con Sideralis Aps di Cuneo, associazione culturale e scientifica che promuove l’accessibilità all’astronomia e l’attività laboratoriale di sabato 20 giugno che prevede la realizzazione un manifesto grafico che sintetizzi visivamente il percorso partecipativo “Comunità, ambiente e biodiversità”.