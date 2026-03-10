A maggio torna il pellegrinaggio laico da Carrù a Sant'Anna di Stazzema

Si rinnova anche quest'anno la visita al Parco della Pace in Sant'Anna di Stazzema, nella provincia di Lucca, grazie alla generosa azione della Banca Alpi Marittime, che pone a disposizione il pullman, su richiesta dell'ANPI carrucese.

La data fissata è domenica 3 maggio, con partenza precisa alle ore 8, da piazza foro Boario e rientro in serata. Per la prenotazione riferirsi al cell. 349 6195091 (Adriano Cardone).

Come sempre si visiterà uno dei luoghi più falcidiati dalle truppe nazifasciste, il 12 agosto 1944. La zona ara stata definita dagli stessi invasori "bianca" cioè indicata per gli sfollati dalla costa toscana, che veniva bombardata dagli alleati anglo-americani nella risalita da Roma. Non vi erano neppure reparti Partigiani, ma un bestiale comandante delle truppe naziste ha voluto dare un esempio di efferatezza. Si trattava di un Comandante di un Campo di Internamento in Polonia, mandato a dirigere le azioni nell'area toscana. Oltre 500 persone, tra cui decine di bambini ed anche lattanti sono state trucidate in modalità animalesche, bruciate vive in forni, falciate e bruciate sul sagrato della Parrocchiale, caccia per le casupole disperse nella montagna.

Anni addietro il Tribunale Militare competente ha istruito il processo (gli atti nell’immediato dopoguerra erano stato occultati) e vi è stata una pesante condanna, però in contumacia, per cui nessuno ha pagato i suoi orribili fatti. Quì è nato uno dei Musei più importanti e funzionale, che si potrà visitare, accompagnati da una guida preparatissima. Nel dopoguerra ogni anno autorità nazionali e germaniche a metà agosto omaggiano il grande Sacrario eretto per ospitare i corpi dei caduti, tra cui purtroppo alcuni rimasti ignoti. Per il pranzo ciascuno potrà portarlo al sacco oppure a Sant’Anna , vi è il Bar – alimentari Gamba, ove servono ottime focaccette e contorni.