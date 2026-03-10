“AAA piccoli volontari cercasi”: a Busca studenti alla scoperta del soccorso e della Protezione Civile

Ripartono le iniziative di “AAA piccoli volontari cercasi”, il progetto promosso dal Comune di Busca in collaborazione con alcune associazioni cittadine impegnate nei settori dell’emergenza e del soccorso.



Nella giornata di martedì 10 marzo, le classi quarte della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Carducci” hanno partecipato a un incontro introduttivo al Teatro Civico, per poi spostarsi in piazza Papa Giovanni Paolo II, dove hanno potuto vedere da vicino mezzi e attrezzature della Protezione Civile e assistere a una dimostrazione pratica con gli operatori dell’associazione SAI – Soccorso Ambienti Impervi, affiancati dalla squadra di unità cinofila.



Grande la curiosità dei ragazzi, che hanno seguito con attenzione le spiegazioni dei volontari e posto numerose domande sulle attività di soccorso e di intervento sul territorio.



Alle attività erano presenti il sindaco Ezio Donadio, l’assessora all’Istruzione Lucia Rosso e l’assessore al Volontariato Bruno Olivero: «È importante avvicinare i ragazzi a queste realtà e renderli consapevoli del ruolo attivo che possono svolgere all’interno della comunità».



