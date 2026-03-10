 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 10 marzo 2026, 19:01

“AAA piccoli volontari cercasi”: a Busca studenti alla scoperta del soccorso e della Protezione Civile

Le classi quarte della primaria “Carducci” protagoniste dell’iniziativa del Comune: dimostrazioni con volontari, mezzi di emergenza e unità cinofile in piazza.

Il saluto del sindaco Ezio Donadio e degli assessori all’Istruzione Lucia Rosso e al Volontariato Bruno Olivero

Il saluto del sindaco Ezio Donadio e degli assessori all’Istruzione Lucia Rosso e al Volontariato Bruno Olivero

Ripartono le iniziative di “AAA piccoli volontari cercasi”, il progetto promosso dal Comune di Busca in collaborazione con alcune associazioni cittadine impegnate nei settori dell’emergenza e del soccorso.
 
Nella giornata di martedì 10 marzo, le classi quarte della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Carducci” hanno partecipato a un incontro introduttivo al Teatro Civico, per poi spostarsi in piazza Papa Giovanni Paolo II, dove hanno potuto vedere da vicino mezzi e attrezzature della Protezione Civile e assistere a una dimostrazione pratica con gli operatori dell’associazione SAI – Soccorso Ambienti Impervi, affiancati dalla squadra di unità cinofila.
 
Grande la curiosità dei ragazzi, che hanno seguito con attenzione le spiegazioni dei volontari e posto numerose domande sulle attività di soccorso e di intervento sul territorio.
 
Alle attività erano presenti il sindaco Ezio Donadio, l’assessora all’Istruzione Lucia Rosso e l’assessore al Volontariato Bruno Olivero: «È importante avvicinare i ragazzi a queste realtà e renderli consapevoli del ruolo attivo che possono svolgere all’interno della comunità».


 

c.s.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium