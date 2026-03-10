I sindaci delle "Sette sorelle" riuniti in Provincia sui temi strategici del territorio

Giovedì 5 marzo la Provincia di Cuneo ha ospitato un incontro tra i sindaci dei Comuni con più di 10 mila abitanti per un confronto sui temi di area vasta. Al tavolo hanno partecipato Patrizia Manassero (Cuneo), Alberto Gatto (Alba), Franco Demaria (Saluzzo), Antonello Portera (Savigliano), Gianni Fogliato (Bra), Dario Tallone (Fossano), Roberta Robbione (Borgo San Dalmazzo), Ezio Donadio (Busca) e Luca Robaldo, presente sia come sindaco di Mondovì sia come presidente della Provincia.

La riunione ha rappresentato un importante momento di coordinamento tra le amministrazioni locali per condividere criticità, priorità e prospettive di sviluppo dell’intero territorio provinciale.

Tra i principali punti all’ordine del giorno lo stato di avanzamento della Strategia Cuneo 2030, il percorso di pianificazione promosso dalla Provincia insieme alla Fondazione CRC e alla Camera di Commercio. Con il supporto dei tecnici del Centro Studi della Fondazione CRC, i sindaci hanno portato il loro contributo evidenziando alcune urgenze che interessano il territorio: dal disagio giovanile alla gestione delle risorse idriche, fino ai temi della sicurezza, dei trasporti, delle infrastrutture e dei servizi sanitari e sociali.

Nel corso dell’incontro i sindaci hanno inoltre incontrato i referenti del Reparto Operativo dei Carabinieri, per rinnovare il comune impegno sul tema della sicurezza, e i vertici di Confcommercio Cuneo, il presidente Danilo Rinaudo e il direttore Luigi Barbero, per avviare un confronto sul tema della fragilità del commercio di vicinato, sempre più stretto tra la concorrenza dell’e-commerce e il cambiamento delle abitudini dei consumatori.

In conclusione della riunione, è stato affrontato il tema degli 80 anni della Repubblica, con un primo confronto sull’organizzazione delle celebrazioni commemorative.