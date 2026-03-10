Ladolescenza e la realtà visrtuale: ne ha parlato lo psicoterapeuta Pellai a Fossano





Sabato scorso si è tenuto il secondo dei tre appuntamenti del ciclo del 2026 denominato “Ben. Essere”, un viaggio alla ricerca di se stessi e del benessere psico-fisico", organizzato dall’associazione L’Arcipelago del presidente Giovanni Panetto, in collaborazione con il Comune patrocinante di Fossano e la Fondazione Crf Cassa di Risparmio di Fossano.

L’evento di sabato, in compagnia del noto psicoterapeuta e saggista Alberto Pellai, ha fatto segnare il tutto esaurito al cinema teatro I Portici. Insieme a Panetto, a coordinare l’appuntamento Nadia Gerbaldo, fisioterapista e ideatrice degli eventi insieme alla psicologa Alessia Testa.

Pellai, ospite illustre della giornata educativa, ha spiegato in buona sostanza il cambiamento “che ha portato i nostri figli e figlie a scambiare il mondo reale con quello virtuale per via dello smartphone, con l’adolescenza che registra uno dei peggiori indicatori di salute mentale degli ultimi 50-60 anni”. Il professore ha aggiunto che oggigiorno vi sono “adolescenti fragili e il lavoro grandissimo da fare è riportarli nel mondo reale a contatto con gli altri, con la scoperta del mondo, ma soprattutto a contatto con sé stessi nella vera realtà”.

Giovanni Panetto, presidente de L’Arcipelago: “Abbiamo deciso di invitare un ospite di spicco, rispondente agli scopi dell’associazione, che sono quelli di educare e di aiutare nell’educazione. Pellai ci ha raccontato come allenare la vita per far sì che i nostri bambini e i nostri ragazzi diventino degli adulti consapevoli”.

L’ultimo appuntamento in programma per “Ben.Essere” sarà stasera 10 marzo, sempre alle 20.45, con una serata sui ‘caregiver. Per l’occasione ci saranno quattro professionisti sul palco: Virginia Batti, neuropsicologa; Giulia Garelli, fisioterapista; Danilo Verra, anestesista e Ornella Giraudo, assistente sociale.



