Tunnel di Tenda finalmente aperto e quasi tre metri di neve: stagione da record a Limone Piemonte

Neve abbondante e tunnel di Tenda aperto, seppure non ancora a pienissimo regime, hanno cambiato tutto. Restituendo a Limone Piemonte il ruolo di perla delle Marittime.

E' Fulvio Dalmasso, direttore della LIFT, società che gestisce il comprensorio della Riserva Bianca, a fare un primo bilancio di una stagione che si chiuderà il 12 aprile e che ha avuto nelle nevicate abbondanti come non si vedevano dal 2020 e nella riapertura del Tenda dopo cinque anni, la combo perfetta.

Dati positivi e soddisfazione condivisa da tutto il comprensorio.

"Con l’apertura del tunnel abbiamo visto il cambiamento già dall’estate scorsa – spiega – ma la stagione invernale lo ha confermato. Con la neve arrivata per tempo, il bel tempo e fino a due metri e mezzo di neve sulle piste, è stata davvero una stagione incredibile, che ci ha permesso anche di assumere più persone".

Il confronto con gli anni precedenti è netto. "Rispetto alle cinque stagioni precedenti c’è un abisso, una differenza enorme. Siamo tutti contenti anche perché si è dimostrato che, se la stazione ha la possibilità di essere raggiunta e c’è un po’ di neve, mantiene sempre un grande appeal".

Limone ha attirato sciatori da tutta Europa. "Abbiamo avuto stranieri da ogni parte: olandesi, scandinavi, polacchi, i nostri sempre affezionati francesi. Certo, forse a favorire l’afflusso è stata anche la situazione di altre località alpine, dove c'era poca neve. Il basso Piemonte quest’anno è stato abbastanza favorito. Abbiamo visto tantissima gente, il paese era vivo e pieno di persone".

Secondo Dalmasso la riapertura del collegamento con la Francia ha avuto un ruolo chiave. "La viabilità è determinante: da Ventimiglia in un’ora si è sulle piste. Lo sci non è tra gli sport più economici; se si aggiungono anche difficoltà di accesso, la gente rinuncia".

I numeri confermano il buon andamento della stagione. "In alcune giornate, durante le Festività, abbiamo registrato anche 8 mila presenze giornaliere sulle piste, senza considerare la zona del Maneggio. Negli anni prima del Covid si arrivava a circa 6 mila. Senza il Tenda difficilmente si raggiungevano le 4 mila persone. È stata davvero una stagione incredibile".

L’afflusso ha portato anche qualche criticità. "Il limite principale è quello dei parcheggi a Limone. Con tutta la neve caduta quest’anno, non si sapeva più dove metterla e gli spazi si sono ridotti. In prospettiva, bisognerà adeguare viabilità e parcheggi e probabilmente anche pensare a nuove strutture ricettive".

Tra le novità più apprezzate c’è stata l’iniziativa realizzata con Arenaways. "Abbiamo organizzato il Treno della Neve con partenza da Torino: arrivo alla stazione di Limone, navetta pronta fino alla telecabina Bottero e servizio di ritorno. È stata accolta con grande entusiasmo".

Un’esperienza che sarà ripetuta, anticipa Dalmasso. "Non sono molte le località sciistiche che possono fregiarsi dell'arrivo del treno. A Limone abbiamo la stazione e questo ci consente di sfruttare sempre di più il trasporto su rotaia: è ecologico, comodo e permette di raggiungere facilmente le piste. Puoi arrivare senza avere il problema del parcheggio. Magari durante il viaggio hai letto il giornale, al ritorno puoi puoi farti un pisolino, stanco e rilassato. Cosa c'è di meglio?"

Ancora un mese per sciare prima di archiviare una stagione che ha finalmente riportato entusiasmo e ottimismo in tutta la valle, dopo anni veramente difficili. "Credo che quando avremo anche la seconda canna, per Limone Piemonte sarà una vera e propria rinascita. Ma dobbiamo lavorare per migliorare le infrastrutture, dobbiamo farci trovare preparati".