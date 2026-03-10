Cuneo, al Movicentro un evento con protagoniste le opere d'arte realizzate dal vivo in corso Giolitti

In un’epoca in cui il volto delle nostre città sta mutando rapidamente sotto la spinta dell’e-commerce e dei nuovi flussi sociali, l’Associazione Nuovo Corso Giolitti ha organizzato un momento di riflessione e visione comune con l’evento dal titolo “Nuove urbanità: e-commerce, città in transizione, rigenerazione con nuove alleanze tra uomo e natura”, che si terrà sabato 14 marzo, dalle 15.30 alle 17.30, presso il Movi Lounge Bar del Movicentro di Cuneo.

A rendere l'atmosfera di questo incontro davvero speciale sarà l'esposizione delle opere realizzate dal vivo in corso Giolitti nell'ottobre 2025 dai pittori dell'Associazione "Art en ciel". Queste tele, nate dall'ispirazione tratta dall'area di corso Giolitti, porteranno una nota di bellezza e creatività in un luogo simbolo del dinamismo cittadino, tra la stazione ferroviaria e i grandi assi di passaggio. La mostra sottolinea come l’uomo possa restare un soggetto creativo e vitale anche immerso nel traffico e nel movimento di un crocevia moderno, diventando testimonianza visiva di quella rigenerazione umana che l'evento intende promuovere.

L’incontro si aprirà con un’introduzione a cura di due esponenti dell’Associazione Nuovo Corso Giolitti in cui sarà fornito un quadro di come l’e-commerce stia evolvendo e di come si stia intrecciando, non senza tensioni, con il commercio fisico: nuove modalità di acquisto, aspettative dei consumatori, logiche di consegna, ma anche le sfide che entrambe le forme di commercio devono affrontare e l’impatto che tutto questo produce sul volto della città e sui suoi flussi quotidiani. Si parlerà anche del fenomeno Amazon.

Da qui partirà il “ponte” verso la seconda parte dell’incontro, affidata alla paesaggista e designer Roberta Filippini (fondatrice di Roberta Studio), che porterà l’attenzione su una rigenerazione urbana non subita ma progettata: non lasciare che le aree in difficoltà scivolino nell’abbandono e in uno sviluppo spontaneo disordinato, ma rinnovarle attraverso una combinazione capace di restituire spazi verdi e qualità dell’abitare, integrandoli con i nuovi movimenti, scambi e relazioni del terzo millennio. Insieme a lei l’architetto Michela Giuggia, presidente dell’Associazione Art.ur di Cuneo.

L’evento, patrocinato dal Comune di Cuneo , si chiuderà con un dibattito aperto al pubblico per raccogliere idee e suggestioni dai cittadini.

L'ingresso è libero e gratuito.

Per agevolare l'organizzazione, è consigliata la prenotazione scrivendo a: info.nuovocorsogiolitti@gmail.com.