Cuneo, quattro appuntamenti in otto giorni all'Officina Santachiara

L'Officina Santachiara, ricavata nell'ex chiesa di Santa Chiara in via Savigliano, ospiterà dal 13 al 21 marzo una ricca programmazione dedicata a famiglie e giovani spettatori, con quattro appuntamenti che spaziano dal teatro alla musica classica, dal movimento creativo alla narrazione.

Si comincia venerdì 13 marzo alle ore 19 con "Viva Garibaldi! Storia semiseria di un paese e dei suoi eroi", produzione del Teatro Crest che intreccia Risorgimento e Mondiali '82 per raccontare l'identità italiana. Lo spettacolo, pensato per giovani e adulti, parte dalla celebre frase di Massimo d'Azeglio "Fatta l'Italia, bisogna fare gli Italiani" per narrare come il sentimento nazionale si sia costruito anche nei momenti collettivi, dalle battaglie risorgimentali alle finali dei Mondiali. In scena tre attori-musicisti accompagnano il pubblico con fisarmonica, contrabbasso e mandolino, alternando teatro di narrazione e teatro musicale. Biglietti 8 euro, ridotto 6 euro sotto i 18 anni.

Il programma prosegue sabato 14 marzo con un doppio appuntamento dedicato ai più piccoli. Alle ore 10:30 prende il via "Girotondo di Musica", iniziativa di Dispari Teatro e Conservatorio G.F. Ghedini rivolta ai bambini dai 18 ai 36 mesi. L'evento, che si replicherà anche sabato 21 marzo allo stesso orario, propone musica classica dal vivo da ascoltare distesi su morbidi tappeti colorati, con lo sguardo rivolto alla volta affrescata di Santa Chiara. Il 14 marzo suoneranno Marta Botta al violino, Eleonora Montagna alla viola e Alarico Gherardi alla chitarra, con brani di Matiegka e Beethoven. Il 21 marzo si esibirà invece un quartetto con Francesco Rodofili all'oboe, Elena Ghione al violino, Marta Botta alla viola e Leonardo Lisa al violoncello, con musiche di Mozart e Hoffmeister.

Sempre sabato 14 marzo, alle ore 16:30, l'Officina ospita "ContaKids", laboratorio di movimento per bambini dai 2 ai 5 anni accompagnati da genitori o adulti. L'iniziativa, condotta dalla danzatrice Aichatou Cherif, unisce gioco, contatto fisico e movimento attraverso attività corporee, rotolamenti ed esercizi di equilibrio e fiducia. Il laboratorio, della durata di 45 minuti, non richiede esperienza pregressa e rispetta i tempi di ogni bambino. Ingresso unico 4 euro.

La programmazione si chiude domenica 15 marzo alle ore 17:30 con "Toma e Carolina" della Compagnia Anfiteatro. Lo spettacolo racconta la storia di Tomaso, bambino solitario appassionato di western, che dopo la rottura del televisore esce di casa e incontra Carolina, una bambina più grande di lui. Da questo incontro nasce un'amicizia intensa che porta Tomaso a scoprire un nuovo sé, capace di sognare e aprirsi agli altri. Biglietti 6 euro, ridotto 5 euro sotto i 10 anni.

Per tutti gli eventi i biglietti sono acquistabili in loco senza prenotazione. Maggiori informazioni sul sito di Dispari Teatro.