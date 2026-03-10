Festa del Papà al Santuario di Monserrato: laboratorio creativo per bambini sabato 14 marzo

Sabato 14 marzo, a partire dalle ore 10, il Santuario di Monserrato ospiterà una mattinata speciale dedicata ai bambini e alle loro famiglie in occasione della Festa del Papà. L'iniziativa è organizzata dai volontari dell'Associazione Monserrato ODV, che hanno pensato a un laboratorio creativo per celebrare i papà con fantasia, manualità e tanto divertimento.

Durante l'evento, i partecipanti avranno l'opportunità di realizzare un pensiero originale da regalare al proprio papà, in un clima di condivisione e creatività. I bambini, guidati dai volontari dell'associazione, potranno esprimere affetto e gratitudine attraverso attività manuali pensate appositamente per loro.

Il laboratorio è gratuito e rivolto ai bambini dai 5 ai 10 anni. Nel corso della mattinata, i volontari offriranno anche una colazione ai partecipanti, contribuendo a creare un'atmosfera accogliente e festosa all'interno del suggestivo santuario.

Per partecipare è necessario prenotarsi inviando un messaggio WhatsApp al numero 340 2549768 , indicando cognome e nome di ogni partecipante.

L'evento rappresenta un'opportunità per trascorrere insieme una mattinata all'insegna della creatività e della convivialità, valorizzando uno dei luoghi più amati del territorio cuneese e celebrando in modo semplice ma significativo la figura del papà.