 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 10 marzo 2026, 13:00

Lunedì 16 marzo, Quartetto Cavour in concerto in APM a Saluzzo

Nel mese di marzo salgono sul palco di CONsonanTE i Quartetti

Lunedì 16 marzo, Quartetto Cavour in concerto in APM a Saluzzo

Primo appuntamento con la rassegna lunedì 16 marzo, ore 21, presso la Sala Verdi della Scuola APM, dove il Quartetto Cavour eseguirà un repertorio composto da opere di compositori italiani: il Quartetto n.5 in do maggiore di Gaetano Pugnani, il Quartetto in la minore di Ermanno Wolf Ferrari e Il Quartetto n. 2 di Ezio Bosso, nato come colonna sonora del film Io non ho paura di Gabriele Salvatores.  

Il Quartetto Cavour è una formazione di musicisti provenienti dal progetto Obiettivo Orchestra, il corso di preparazione alla professione orchestrale realizzato in APM con la collaborazione della Filarmonica TRT; è composto dalle violiniste Başak Baraz e Marina Mancuso, dalla violista Carmen Verzino e dalla violoncellista Cecilia Caminiti.

L’evento è realizzato in collaborazione con l’Istituto per i Beni Musicali in Piemonte.

Il prossimo appuntamento della rassegna si terrà martedì 31 marzo presso la Cattedrale di Saluzzo con il Quartetto Yon.

L’evento è libero su prenotazione da effettuare sul sito www.consonanteapm.it o telefonando al numero 0175-47031.

I.P.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium