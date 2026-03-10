Referendum giustizia: a Cuneo politica e magistratura a confronto sul futuro della separazione delle carriere

Sabato 14 marzo alle ore 18 presso la Sala Incontri della Provincia di Cuneo in corso Nizza n°23, l’Associazione Culturale Kleos terrà il convegno “Referendum giustizia, confronto fra potere politico e potere giudiziario”. Nel suo primo appuntamento del 2026 il think tank cuneese ha scelto di occuparsi di una tematica particolarmente attuale come quella della separazione delle carriere in vista del referendum del 22-23 marzo prossimo, la problematica verrà esaminata nello specifico con le esposizioni delle ragioni del Sì e del No e ampliando poi il discorso sul conflittuale rapporto fra classe politica e magistratura che si protrae in Italia fin dagli albori della seconda repubblica e al di fuori dei nostri confini in questi ultimi anni un po’ in tutto l’Occidente.

Dopi i saluti istituzionali del consigliere provinciale Rocco Pulitanò e un intervento della deputata Monica Ciaburro seguirà il dibattito con il giudice del Tribunale di Cuneo Alberto Boetti e il consigliere delle Camera Penale “Vittorio Chiusano” di Torino avv. Matteo Ferrione, introdurrà e modererà l’incontro il presidente dell’Associazione Kleos Guglielmo Bissoni.