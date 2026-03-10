"Savigliano Legge" presenta "Nera Con Forme" di Marianna Okassaka

Nuovo incontro nell'ambito di "SaLe-Savigliano Legge", il festival permanente della lettura promosso dall'Assessorato alla Cultura e realizzato dalla Biblioteca civica “L. Bàccolo” in collaborazione con l'associazione "Il Salotto".
Giovedì 12 marzo, alle 21, presso il ridotto del teatro Milanollo è in programma la presentazione del libro “Nera Con Forme” di Marianna Okassaka (Le Plurali editrice). Modera l'incontro Sambu Buffa, esperta di marketing inclusivo.
"Si tratta di un saggio autobiografico – spiegano gli organizzatori – che tenta di decostruire gli stereotipi raccontando del corpo nero e grasso, in un contesto razzista e grassofobico".
Ingresso libero fino ad esaurimento posti, senza necessità di prenotazione.
L'appuntamento sarà arricchito da un momento conviviale a cura del Caffè Intervallo.
["Savigliano Legge" in uno degli incontri precedenti]