ATLETICA / Mondovì protagonista nel Nord Italia: trionfa Restagno, podio per Canavese

Quello appena trascorso è stato un week end davvero molto impegnativo per gli atleti monregalesi, assoluti e master, impegnati in numerose manifestazioni per tutto il Nord Italia.

MONZA

La copertina di giornata va a Laura Restagno che nell’autodromo di Monza ha colto la sua prima vittoria nel 2026, dopo aver terminato da pochi giorni la stagione invernale dello sci di fondo. Lo fa correndo veloce alla “Run for Life”, abbassando il personale sulla distanza dei 21 km a 1h19’11”, con un buon margine sulla portacolori della Falchi Lecco Francesca Colombo, seconda classificata. Laura Restagno commenta: “La prima vittoria della stagione con il nuovo personale: queste giornate ripagano da tutta la fatica che faccio in settimana. È stato bellissimo correre nell’autodromo di Monza, nel parco di una bellissima città con tanto tifo”.

Nella 10 km competitiva erano al via Paolo Panero che ha completato la sua prova in 50’01” e Andrea Borello 51’41”.

[Il podio di Monza]

BUSCA

Domenica si è corso a Busca la 47ª edizione del Trofeo Ana sulla classica distanza di 10,1 km dove ha colto il secondo posto assoluto il niellese Gabriele Canavese, battuto solo da Matteo Bagnus azzurro di corsa in Montagna della Podistica Valle Varaita. Nelle posizioni di vertice Flavio Di Bartolomeo 16° assoluto e primo SM50 con a seguire Eligio Boggione 29° (6° SM45) e Luca Mondino (56° e 4° SM35).

[Canavese sul podio di Busca]

IMPERIA

Ad Imperia invece nella 10 km Ismaele Bertola (proveniente dall’Atletica Cairo) è arrivato quinto assoluto, secondo tra gli U23, in 34’51”, a 14” appena dal terzo gradino del podio nella gara vinta da da Iacopo Brasi (La Recastello) in 31’49”. Sulla Mezza Maratona “Città di Imperia” ottimo 30° posto di Agnese Pizzorno in 2h00’59”.

VERBANIA

Domenica si è disputata la 18ª “Lago Maggiore Half Marathon” sul bel percorso panoramico tra Stresa e Verbania. Per l’Atletica Mondovì in gara Andrea Gandolfi SM50 che ha chiuso la sua fatica in 1h50’02” e poco più dietro Vera Bertolino (SF45) 2h03'25”

TORTONA

Si è corso infine anche a Tortona su varie distanze alla 5ª “Derthona Half Marathon - Ten – 32”. Sul tracciato da 32 km era in gara un trio dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo capitanato da Simone Papaleo 96° assoluto e 12° SM50 in 2h35’30, con Federica Rizzo 8ª SF35 in 2h59’10” e Carlo Cavanna 22° SM45 in 2h59’11”.

In settimana alla settima Sunset Snow di Pian Munè per l’Atletica Mondovì Marta Zavattaro (12ª nelle donne) e Fabrizio Gullino appaiati all’arrivo in 55’42”.