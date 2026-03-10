BASKET / Cogal Savigliano batte il capolista CUS Torino: le Pantere sognano in grande

SERIE C INTERREGIONALE

Che questa fosse una partita da vincere ad ogni costo non c’erano dubbi: Cus, capolista, si presentava al PalaFerrua forte dei sei punti di vantaggio conquistati sulle Pantere, seconde, e pronta a dare il colpo di grazia ai padroni di casa. Dalla sua la Cogal cercava certezze dopo il ko incassato a Vado Ligure e una grande prova per lanciarsi nel finale di regular season con la consapevolezza di far male a chiunque.

Il risultato finale parla chiaro: la banda di coach Siclari non solo batte, ma surclassa nettamente Cus Torino, regalandosi una serata da sogno.

"Nel primo quarto la partita è stata molto equilibrata, ma i ragazzi sono stati bravi a mettere in campo fin da subito quello che era il nostro piano gara studiato in allenamento. Ho visto una bella grinta ed energia sia nello svolgere i nostri giochi offensivi che nella metà campo difensiva negli uno contro uno – l’analisi di coach Siclari -. Questo lavoro ci ha poi permesso al rientro dagli spogliatoi di mettere a referto un 7-0 che ci ha fatto scappare. Siamo riusciti ad aumentare le nostre percentuali e a diventare ancora più fluidi con la palla che girava tanto. Siamo riusciti a più riprese a trovare la soluzione migliore per andare al tiro.

Questa vittoria ci da tanto morale anche alla luce di un periodo complicato con tanti impegni e diversi giocatori infortunati. Sono molto soddisfatto perchè siamo riusciti a dimostrare di essere una squadra con identità e carattere".

Attributi, quelli citati da coach Siclari, che hanno permesso a Giorsino e compagni di mettere a segno 61 punti nel solo secondo tempo e che hanno portato due giocatori in doppia-doppia: il play Paolo Pulina con 11 assist e il lungo Bonatti con 14 rimbalzi tra offensivi e difensivi. Importante anche la prova sotto le plance di Stefano Gioda con oltre 20 punti realizzati.

Trasferta complicata sabato prossimo con le Pantere che saranno ospiti di Teens Biella, al momento appaiata al terzo posto con l’altra formazione biellese, a meno 10 dalla Cogal.

COGAL SAVIGLIANO 97 – CUS TORINO 68

22-16, 14-12, 30-20, 31-20

Savigliano: Romerio 17, Bonatti 17, Origlia 5, Agbogan, Abrate, Isaia, Pulina 21, Inglese 11, Giorsino, Amateis, Molinario 5, Varallo Gioda 21. All.: Siclari