Enduro, il Moto Club di Ceva sesto agli Assoluti d'Italia

Il Moto Club di Ceva ha conquistato il sesto posto nella classifica a squadre in entrambe le giornate della prima e seconda prova degli Assoluti d'Italia di Enduro, disputate il 7 e 8 marzo a Viareggio (Lucca).

Il miglior risultato individuale porta la firma di Samuli Boano, che nella categoria 250 4 tempi ha centrato un doppio terzo posto, salendo sul podio sia sabato che domenica. Nella stessa classe ha ben figurato anche Walter Bossi, ottavo nella prima giornata e settimo nella seconda.

[Walter Bossi]

Prestazione in crescendo per Edoardo Alcaras nella categoria 450: dopo il settimo posto di sabato, il pilota cevese è riuscito a guadagnare una posizione domenica, chiudendo sesto.

[Edoardo Alcaras]

I risultati ottenuti in apertura di stagione confermano la competitività del sodalizio cuneese nel panorama nazionale dell'enduro e rappresentano una base solida per le prossime prove del campionato italiano.