Moretta, al via i lavori di riqualificazione del centro: nuovi marciapiedi e mini rotatoria

Il Comune di Moretta ha affidato alla ditta Cogibit una serie di importanti lavori di riqualificazione che interessano l'area compresa tra via Mogna, via Pallieri, via Roma e la piazzetta retrostante il municipio. Questi interventi rientrano nel percorso di rigenerazione urbana del centro cittadino, iniziato già negli anni precedenti e ora sostenuto grazie al finanziamento del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC).

I lavori, che prenderanno il via nei prossimi giorni, prevedono il rifacimento della piazzetta, che sarà completamente asfaltata e adibita a parcheggio, e la realizzazione di marciapiedi fino alla casa di riposo Villa Loreto e alla scuola materna, garantendo così percorsi pedonali sicuri per residenti e visitatori. Saranno abbattute le barriere architettoniche e verranno messi in sicurezza i percorsi pedonali con la creazione di un camminamento lungo la bealera, mentre in via Mogna sarà realizzato un marciapiede per migliorare ulteriormente la sicurezza dei pedoni.

Un'altra parte significativa del progetto riguarda la viabilità: l'incrocio tra via Roma, via Mogna e via Pallieri sarà sostituito da una mini rotatoria sormontabile, pensata per rendere più fluido il traffico e aumentare la sicurezza stradale.

"Siamo molto soddisfatti che questo progetto sia finalmente partito - commenta il sindaco di Moretta, Gianni Gatti -. L'ottenimento dei fondi FSC ci permette di proseguire nella riqualificazione del centro storico e completare un quadro di interventi iniziato già con la nostra precedente amministrazione. Negli anni scorsi abbiamo sistemato piazza Umberto I, via Bollati e via della Crociata, e oggi questi nuovi lavori vanno a consolidare il percorso di rigenerazione urbana, migliorando sicurezza, funzionalità e attrattività del nostro paese e confermano l'impegno dell'Amministrazione Comunale nel rendere Moretta un luogo sempre più sicuro, accogliente e gradevole, non solo per la comunità locale, ma anche per chi visita il paese. L'attenzione a sicurezza, accessibilità e qualità urbana – conclude Gatti - conferma la volontà di procedere con gradualità e pianificazione, cogliendo ogni opportunità di finanziamento disponibile per migliorare le infrastrutture e valorizzare gli spazi pubblici".