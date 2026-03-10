VOLLEY DM / I cadetti del Vbc Mondovì superano anche il San Paolo Torino

Decimo successo stagionale per i cadetti del Vbc Mondovì, che al PalaiTis piegano il S. Paolo Torino per 3-0 (25-21,25-18,25-23). In classifica generale i monregalesi, grazie alla conquista di questi ulteriori 3 punti, si portano a quota 31, confermando la propria settima posizione a -1 dall’Alba sesto e a +6 sul Genola ottavo.

Riccardo Gallia è partito con Marabotto in palleggio, Borsarelli opposto, capitan Bernardi e Fichera in banda, Fara e Bertano al centro, Gasco libero, non operando alcun cambio.

Nel primo set i monregalesi partono bene e si portano subito sull’11-4, poi controllano senza difficoltà la gara (16-8, 22-16), chiudendo 25-21.

Nella seconda frazione i padroni di casa stanno sempre avanti nel punteggio (8-2,15-8,22-15) e chiudono in assoluta scioltezza 25-18.

Anche nel terzo set i cadetti monregalesi partono bene e si portano prima sul 17-11 e poi sul 22-18, quindi calano soprattutto nella tensione e così i torinesi ne approfittano, recuperando lo svantaggio sino al 22-23. A questo punto i padroni di casa prima mettono a terra il punto del 24-22 e poi quello del definitivo 25-23.

Sabato i cadetti del Vbc Mondovì giocheranno alle ore 18.30 sul campo del Racconigi.

***

VBC MONDOVI’ – S. PAOLO TORINO = 3-0 (25-21,25-18,25-23)

VBC MONDOVI’: Marabotto, Borsarelli, Bernardi (K), Fichera, Fara, Bertano, Gasco (L), Monge, Cuniberti, Albesano, Leandro, Gallia. ALL: Riccardo Gallia