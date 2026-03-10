Cinecittà, nuovo blitz della Guardia di finanza: acquisiti i bilanci 2022 e 2023

(Adnkronos) - Nuovo blitz della Guardia di Finanza nella mattina di oggi, martedì 10 marzo, negli uffici di Cinecittà a Roma. Lo apprende l'Adnkronos. Già nell'autunno scorso le Fiamme Gialle avevano visitato gli stessi uffici per acquisire la documentazione relativa ai finanziamenti pubblici di alcuni film.
A quanto apprende l'Adnkronos, questa volta la Gdf starebbe acquisendo la documentazione relativa ai bilanci 2022 e 2023.
In quel caso, a finire sotto la lente delle Fiamme Gialle - che aveva aperto dei fascicoli