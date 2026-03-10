Pullman in fiamme in Svizzera, morti e feriti a Kerzers: "Un uomo si è dato fuoco"

(Adnkronos) - Nuova tragedia in Svizzera dove nel pomeriggio di oggi un autopostale - un pullman adibito a servizio di corriera - si è incendiato nel centro di Kerzers, nel canton Friburgo, provocando la morte di diverse persone e il ferimento di altre.

Inizialmente diffusa da diversi media locali, la notizia è stata poi confermata dalla polizia cantonale, che ha spiegato come sia ancora troppo presto per pronunciarsi sulle cause dell'incendio. Tuttavia, secondo alcuni testimoni citati dai media svizzeri, un uomo si sarebbe cosparso di benzina per poi darsi fuoco all'interno del mezzo.

Il giornale Blick cita il video di un uomo, terrorizzato e con il volto annerito dal fumo, che spiega come un "uomo si è dato fuoco all'interno dell'autopostale", cospargendosi di benzina. La versione sarebbe stata confermata anche da un altro testimone, ma al momento - sottolinea il Corriere del Ticino - non ci sono conferme da parte della polizia.

Tra i feriti, una persona è stata trasportata in ospedale con un elicottero della Rega. Il luogo dell'incidente è stato chiuso al pubblico e la polizia invita la popolazione a non recarsi sul posto.

"Diverse persone sono ferite e diverse persone sono morte, l'operazione di soccorso è in corso, le cause dell'incendio non sono ancora note", si legge intanto una dichiarazione della polizia del cantone di Friburgo pubblicata sui social media in cui si precisa che l'incendio si è sviluppato verso le 18.25.