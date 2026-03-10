 / 

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

| 10 marzo 2026, 21:52

Svizzera, pullman in fiamme a Kerzers: diversi morti e feriti

Svizzera, pullman in fiamme a Kerzers: diversi morti e feriti

(Adnkronos) - Ci sono diversi morti e feriti nell'incendio di un autopostale, un pullman adibito a servizio di corriera, scoppiato questa stasera nel centro di Kerzers, nel canton Friburgo in Svizzera. La polizia cantonale ha confermato la notizia data da diversi media locali.  

È ancora troppo presto per pronunciarsi sulle cause dell'incendio, ha precisato un portavoce a Keystone-Ats. 

Tra i feriti, una persona è stata trasportata in ospedale con un elicottero della Rega. Il luogo dell'incidente è stato chiuso al pubblico e la polizia invita la popolazione a non recarsi sul posto. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium