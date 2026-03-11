A Fossano torna "Ride to school": la comunità scolastica va in bici a scuola e fa rete con i commercianti

Si è conclusa, il 31 gennaio scorso, la prima parte della nuova edizione del progetto “Ride to school” che continua a mietere chilometri e successi facendo pedalare e camminare adulti, studenti, bambini del pedibus e da quest’anno, per la prima volta, i commercianti locali.

Organizzato dall’Istituto di Istruzione Superiore “G .Vallauri” in collaborazione con Ascom Fossano e sponsorizzato dal Punto E.ON di Fossano, il progetto è dedicato alle scuole fossanesi di ogni ordine e grado. Esso consiste in un rimborso economico, spendibile nei negozi convenzionati della città, a studenti, insegnanti, collaboratori scolastici e commercianti locali che hanno scelto di utilizzare la bicicletta o muovendosi a piedi per gli spostamenti casa-scuola, casa-lavoro essendo i movimenti tracciati tramite la app Wecity.

Grandi numeri anche per questa prima parte dell’edizione numero 4 che ha visto sfidarsi le varie scuole, i vari indirizzi di studio e i commercianti della città e totalizzando ben 19.200 km, senza peraltro considerare i piccoli del pedibus e consentendo il risparmio certificato già di 2.690 kg di CO2.

Da quando è partito il progetto ha raggiunto l’enorme cifra di 155.770 km percorsi e 21.825 Kg di CO2 risparmiati. Nella classifica generale è sempre in testa “Cucciolo Forever Young” con oltre 1.000 km percorsi ad oggi, mentre per gli studenti Mattia, con oltre 720 km, si aggiudica la vetta della classifica.

Nella categoria “Commercianti locali” guida la classifica il signor Stefano Gemello (in foto) titolare della Libreria Le Nuvole con i suoi circa 8 km giornalieri percorsi in bicicletta o a piedi. Egli afferma come: “la nostra libreria sostiene il progetto da molti anni, promuovendo tutti i principi alla sua base come la riduzione degli agenti inquinanti e il miglioramento della qualità dell’aria, il benessere psicofisico, la mobilità dolce come strumento di ottimizzazione degli spazi urbani da destinare alla cittadinanza, ai turisti e ai clienti nonché nell’indubbio vantaggio economico che ne consegue. Nell’invitare i colleghi a partecipare evidenzio la grande importanza di una pianificazione sicura e attenta dei percorsi cittadini per favorire una mobilità più sostenibile”

Parole bellissime, che fanno riflettere.