Castiglione Tinella illumina la chiesa storica e migliora la sicurezza stradale

Il Comune di Castiglione Tinella ha chiuso in questi giorni un altro progetto di lavori che era in programma e che ha riguardato l’illuminazione pubblica.

In particolare, l’impegno ha interpretato la volontà dell’Amministrazione comunale di valorizzare alcuni punti del territorio oltre a compensare, in un caso, una carenza di luminosità su sede stradale. Con questo “pacchetto luci” che si è realizzato con fondi comunali per 16mila euro, si è illuminata la chiesa campestre di San Bovo, ponendo in evidenza l’edificio storico e offrendo luce anche all’incrocio stradale sul quale la chiesa è stata costruita secoli fa; sulla comunale via Balbi invece si è voluto illuminare una parte di strada che accoglie uno dei diversi piloni votivi che sono distribuiti sul territorio comunale, mentre un nuovo punto luce che ha certamente un valore “stradale” è stato allestito in prossimità dell’incrocio tra le strade comunali via Valle Francesca e via Cocchi.