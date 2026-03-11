Flashmob silenzioso a Bra: venerdì in piazza contro la guerra con il digiuno

Un silenzio che parla. Venerdì 13 marzo, dalle 18.30 alle 1, la piazzetta del Municipio di Bra ospiterà un flashmob silenzioso dal titolo "La guerra è una follia", un momento di riflessione collettiva e cura reciproca aperto a credenti e non credenti, giovani e adulti, famiglie, associazioni e singoli cittadini.

Non una manifestazione contro qualcuno, ma un gesto semplice e ostinato: il digiuno. Un segno del corpo per dire che la guerra non è un telegiornale, ma per troppi uomini e donne è la strada di casa, il cielo sopra la testa, il letto su cui dormono.

Con la quaresima e il ramadan come sfondo spirituale, gli organizzatori scelgono il digiuno senza eroismi: "Non lo viviamo come rito per pochi devoti", si legge nell'appello, "e non dimentichiamo che per molti il digiuno non è una scelta, ma la vita di ogni giorno. Per noi è un piccolo gesto umano, un 'no' pronunciato col corpo contro l'indifferenza".

Il vuoto nello stomaco diventa così un segno concreto di fame di giustizia, di rispetto, di dialogo, di dignità e di vita. Una risposta corale alla consapevolezza che la guerra non è un incidente, ma è resa possibile da un sistema ingiusto che accetta le disuguaglianze e considera la violenza quasi inevitabile.

"Sappiamo che molte decisioni si prendono lontano da noi e che da soli possiamo poco", scrivono gli organizzatori. "Ma vogliamo unire cuori, voci e le nostre piccole e grandi scelte per chiedere un cambio di rotta, per sintonizzarci sulla volontà di pace e sul desiderio di un mondo altro".

Non servono bandiere né slogan di parte. Solo la disponibilità a fermarsi per mezz'ora, a condividere un silenzio che parla, a lasciarsi toccare dal grido delle vittime e dalla propria coscienza. "Per scegliere, ancora una volta, di restare umani".