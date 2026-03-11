Regione, il presidente Cirio firma a Ceva e Cherasco gli accordi per i 166 Comuni cuneesi

Oggi nei comuni di Ceva e Cherasco, il Presidente Alberto Cirio e l’Assessore ai Fondi di Sviluppo e Coesione Gian Luca Vignale, insieme all’Assessore alle Aree Interne e Gal Marco Gallo, alla presenza del vice Presidente del Consiglio Regionale Franco Graglia e del Presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, hanno sottoscritto gli Accordi di Collaborazione delle sette aree omogenee cuneesi con i Sindaci dei 166 Comuni che ne fanno parte.

Gli Accordi consentono la realizzazione di quasi duecento progetti per un valore in contributi erogati dalla Regione di 21.782.416 euro. In questa somma sono anche compresi 1.300.000 euro derivati dalle premialità, ovvero da un riconoscimento ulteriore della Regione per la realizzazione di progetti sovracomunali candidati da ognuna delle aree omogenee cuneesi.



"In questi anni abbiamo voluto modificare l’impostazione che per anni aveva dato risorse solo ai Comuni più grandi e destinare le risorse europee e i fondi di coesione ai nostri tanti piccoli comuni che, grazie a questi fondi, possono realizzare interventi strategici attesi da tempo. Nella prossima programmazione dei fondi europei, 2028-2035, replicheremo questa misura che ha dimostrato di rispondere davvero alle esigenze di sviluppo e crescita dei territori - dichiara il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio che ha annunciato, entro l’estate, una nuova misura che è stata definitiva di completamento che consentire ai Comuni che hanno ottenuto risorse e che hanno già avviato le opere di ottenere le integrazioni necessarie per completare le opere.



"Gli Accordi siglati oggi a Ceva e Cherasco permetteranno la piena attuazione dei Fondi di Sviluppo e Coesione iniziato a settembre 2024 che nella provincia di Cuneo hanno riguardato 166 comuni con quasi 200 progetti finanziati" spiega l’Assessore Vignale .

Dal settembre del 2024, in cui i Comuni hanno presentato i progetti, ad oggi si è evidenziato un metodo utilizzato per la gestione dei contributi che ha dimostrato come con un iter semplificato si sia permesso a molti comuni di aver già appaltato o addirittura concluso ad appena un anno dall’inizio della misura interventi utili per le rispettive comunità .



"Quella di oggi è una giornata importante per la provincia di Cuneo – sottolinea l’assessore regionale alle Aree interne e allo Sviluppo e Promozione della Montagna, Marco Gallo – perché vede coinvolti 166 Comuni in un percorso che porta risorse concrete sui territori. Gli interventi finanziati riguardano opere utili per la vita quotidiana delle comunità: dalla sicurezza delle strade ai servizi per le scuole, fino alla riqualificazione degli spazi pubblici. Sono progetti che nascono dai bisogni reali e concreti dei territori, attesi dalle comunità locali".



Alcuni esempi di progetti già realizzati. Il Comune di Bastia Mondovì ha terminato la riqualificazione della piazza antistante la scuola (contributo regionale: 95.428,00 €), mentre il Comune di Sant’Albano Stura ha eseguito i lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale (173.830,00 €). Il Comune di Clavesana ha acquistato uno scuolabus per il trasporto degli studenti (74.239,43 €), mentre Somano ha realizzato un’area di sosta attrezzata per camper (62.284,67 €). Il Comune di Feisoglio è intervenuto con la manutenzione straordinaria di alcune strade comunali (59.641,80 €).

A Brondello si è proceduto con la riqualificazione urbana e manutenzione dei parchi giochi (60.584,17 €). Infine, nell’area della Valle Stura, i Comuni di Valdieri e Roaschia hanno acquistato rispettivamente mezzi e attrezzature per la manutenzione del territorio (Valdieri 75.984,88 €) e al potenziamento delle attività della squadra tecnica comunale (Roaschia 103.984,98 €).

La ripartizione dei Fondi per Area

Area Omogenea Valle Tanaro e Cebano: 25 Comuni, 27 Progetti finanziati, contributo regionale 2.186.429 euro (più 200.000 di premialità).



Area Omogenea Monregalese: 29 Comuni interessati appartenenti a due Province, 30 Progetti finanziati, contributo regionale 4.098.607 euro (più 150.000 euro di premialità).



Area Omogenea Valle Stura: 17 Comuni, 18 progetti, contributo regione 2.719.743 euro (più 200.000 euro di premialità).



Area Omogenea Terre di Langa: 37 comuni, 37 progetti, contributo regione 2.633.375 euro (più 150.000 euro di premialità).



Area Omogenea Roero: 15 Comuni, 31 progetti, contributo regione 2.622.624 euro (più 200.000 euro di premialità).



Area Omogenea Pianura Cuneese: 20 Comuni, 22 progetti, contributo regione 3.548.202 euro (più 150.000 euro di premialità).



Area Omogenea Terre del Monviso: 23 Comuni, 24 progetti, contributo regionale 2.773.436 euro (più 150.000 euro di premialità).