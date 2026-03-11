Superenalotto, sfiorato il "6" a Cuneo: centrato un "5" da 46mila euro

Il Piemonte torna a sorridere con il Superenalotto. Nel concorso di martedì 10 marzo, come riporta Agipronews, è stato centrato un "5" da 46.717,60 euro presso il Bar Tabacchi Livio a Cuneo, in via Amedeo Avogadro n°18.

L'ultimo "6" della storia recente del gioco risale al 22 maggio 2025, quando un fortunato giocatore ha vinto la cifra record di 35,4 milioni di euro a Desenzano del Garda in provincia di Brescia. Questa volta il premio non ha raggiunto il massimo, ma comunque rappresenta una vincita significativa per la comunità cuneese.

L'attenzione si sposta già alla prossima estrazione, in programma giovedì 12 marzo, quando il jackpot salirà a 132,9 milioni di euro. Un importo che continua ad attrarre milioni di giocatori in tutta Italia.

Tuttavia, è importante ricordare che le probabilità di vincere il "6" al Superenalotto sono estremamente ridotte, circa 1 su 622 milioni. Il gioco d'azzardo può creare dipendenza: giocare consapevolmente e responsabilmente rimane fondamentale.