Cronaca | 11 marzo 2026, 15:11

Paesana, fuga di gas durante la posa della fibra ottica

Concluso l'intervento in via Monviso delle squadre dei tecnici del gas e dei vigili del fuoco per servizio di sicurezza. Sul posto anche una pattuglia di carabinieri per la viabilità

Immagine di repertorio

Allarme nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 11 marzo, per una fuga di gas in via Monviso a Paesana. Durante le operazioni di posa della fibra ottica con la ruspa è stata accidentalmente danneggiata la condotta.

Immediato la chiamata ai soccorsi da parte degli operai al lavoro. Tempestivo è stato quindi l'intervento dei tecnici della ditta del gas che si sono attivati per riparare il danno e ripristinare il servizio con l'assistenza della squadra dei vigili del fuoco di Saluzzo che hanno svolto servizio di sicurezza in caso si fossero sviluppati possibili inneschi. 

A gestire la viabilità era presente una pattuglia dei carabinieri.


Le operazioni si sono concluse con successo poco dopo le 14 di oggi e nessun disservizio è stato segnalato.

