Paesana, fuga di gas durante la posa della fibra ottica

Allarme nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 11 marzo, per una fuga di gas in via Monviso a Paesana. Durante le operazioni di posa della fibra ottica con la ruspa è stata accidentalmente danneggiata la condotta.



Immediato la chiamata ai soccorsi da parte degli operai al lavoro. Tempestivo è stato quindi l'intervento dei tecnici della ditta del gas che si sono attivati per riparare il danno e ripristinare il servizio con l'assistenza della squadra dei vigili del fuoco di Saluzzo che hanno svolto servizio di sicurezza in caso si fossero sviluppati possibili inneschi.



A gestire la viabilità era presente una pattuglia dei carabinieri.



Le operazioni si sono concluse con successo poco dopo le 14 di oggi e nessun disservizio è stato segnalato.