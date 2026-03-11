Delega e passaggio generazionale: a Cuneo un incontro per costruire il futuro dell’impresa

rosegue il percorso “Impresa Futura – Strumenti e strategie per crescere nel nuovo mercato”, il ciclo di incontri pensato per offrire agli imprenditori occasioni concrete di confronto sui temi che oggi incidono davvero sulla vita e sull’evoluzione delle aziende. Il prossimo appuntamento, in programma giovedì 19 marzo 2026, sarà dedicato a un tema centrale per la continuità e la crescita delle imprese: la delega e il passaggio generazionale.

L’incontro si terrà presso Confapi Cuneo, in Corso Nizza 16 a Cuneo, dalle 18.00 alle 19.30, con registrazione partecipanti a partire dalle 17.30. Si tratta del quarto appuntamento su sei del percorso ed è a partecipazione gratuita.

Il titolo della serata, “Delega e passaggio generazionale”, mette subito al centro una delle sfide più delicate per tante imprese, soprattutto quelle che hanno costruito nel tempo una forte identità familiare e imprenditoriale. Parlare di passaggio generazionale oggi non significa solo affrontare il tema del cambio alla guida dell’azienda. Significa ragionare su come costruire continuità, responsabilità condivisa e visione, creando le condizioni per accompagnare l’impresa nel futuro in modo solido e sostenibile.

Il focus dell’incontro sarà proprio questo: capire come pianificare il futuro dell’impresa in modo sostenibile, valorizzando il ruolo della delega come leva organizzativa e strategica. Delegare in modo efficace, infatti, non vuol dire solo distribuire compiti. Vuol dire creare fiducia, far crescere competenze, rendere più forte la struttura aziendale e preparare il terreno a una governance capace di evolvere nel tempo.

Il programma prevede il contributo di imprenditori e professionisti che porteranno esperienze, visioni e casi concreti. Marco Turco di Cuneo Consulenza Srl affronterà il tema “Dai un futuro alla tua azienda”, offrendo spunti utili su come impostare un percorso di crescita e continuità. Michele Fassoni di Nordovest Service Srl parlerà di come costruire continuità e responsabilità condivisa nel passaggio generazionale, affrontando uno dei nodi più sensibili nella vita di molte imprese.

Accanto a questi interventi, Alessia Bertolotto di Paneco Srl e Marcopolo Environmental Group porterà una riflessione su come affrontare nuove sfide con intuito e creatività, mentre Samuele Bosio di Aquarama Srl si concentrerà sul rapporto tra innovazione, sviluppo industriale e governance da una generazione all’altra. Completerà il quadro Massimo Albertengo di Albertengo Panettoni Spa, con un intervento dedicato al tema “Imprenditore, famiglia, azienda, come gestire il passaggio generazionale”, un argomento che tocca in profondità la storia e l’equilibrio di molte realtà imprenditoriali.

A moderare l’incontro sarà Chiara Carlini, direttrice di Confapi Cuneo, che guiderà il confronto tra i relatori e accompagnerà il pubblico in una serata pensata non solo per ascoltare testimonianze, ma anche per stimolare una riflessione concreta su modelli di leadership, continuità aziendale e capacità di affrontare il cambiamento.

L’appuntamento del 19 marzo rappresenta quindi un’occasione utile per imprenditori, manager e figure aziendali che vogliono confrontarsi su un passaggio decisivo della vita d’impresa. In un mercato che cambia rapidamente, la capacità di trasmettere competenze, responsabilità e visione diventa una condizione essenziale per dare stabilità all’azienda e prepararla alle sfide future.

Per partecipare è possibile riservare il proprio posto contattando Confapi Cuneo tramite email all’indirizzo info@osmpartnercuneo.it o telefonando al numero 0171 601977.